Preparan marcha usuarios…Los que estarán “matando dos pájaros de una sola pedrada”, son los de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), que encabeza Ignacio Peinado, porque en el marco de lo que será su 56 aniversario de fundación, lo que es para el venidero sábado 5 de noviembre están convocando a una marcha mitin de protesta en contra de las fallas en el servicio del transporte urbano en esta Capital. ¡Zaz!

Casi por nada es que Peinado Luna anunciara que en esa fecha se reunirán en el Mercado Municipal, para de ahí partir hacia los Palacios de Gobierno, y concluir con una manifestación para denunciar el suplicio que los usuarios han estado pasando en los últimos meses, por una pésima prestación de esa actividad que ha hecho crisis por la falta de camiones, al no haber una vigilancia ni supervisión de su operatividad. ¡De ese pelo!

No en balde es por lo que “El Nacho” Peinado comparara esas graves irregularidades en ese ente transporteril, con las que se presentaran cuando la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano de Hemosillo (Sictuhsa) lo operaba, y que por eso se los requisaran y desparecieran, por lo que a ese extremo han ido pa´tras como el cangrejo en el actual sexenio, en lugar de mejorar. ¡Esa es la cruda realidad!

Es por lo que el dirigente de la UUH ya llegara al punto de proponer un cambio en la titularidad del Instituto de Movilidad del Transporte estatal, derivado del como Lirio del Castillo Salazar nomás no ha podido con el paquete, al señalar con dedo de fuego que es un rubro que pareciera que estar abandonado, y en pleno declive, por como hasta hoy no se le ha visto actuar, a pesar de los pesares. ¡Ni más ni menos!

Al Ignacio apuntillar que: “Si un funcionario que está cargo de un servicio tan sensible, tan delicado como lo es la movilidad, no puede estar un vacío como vemos hoy en día. El funcionario responsable debe estar dando la cara, tomando las decisiones”, y que es por lo que dejara muy en claro que ante ese escenario es por lo que se debería de cambiar, con la finalidad de que las cosas ahora sí funcionen para bien. ¿Cómo ven?

Y como para que no quedaran dudas es que dijera, que de concretarse una remoción en ese sector, deben de asegurarse de que arribe un perfil que le entienda y atienda esa problemática camionera, para que no sea un improvisado que llegue a aprender, como ha sido el caso de Lirio Anahí, quien ni siquiera se ha dignado a recibir a los representantes de ese ámbito, al instaurar una política de puertas cerradas. ¡De ese tamaño!

Es por eso que a Del Castillo una vez más le recalcaran que: “Quien está siendo violentado por las deficiencias del transporte público es el usuario, al esperar 30, 40, 50 minutos, o más de una hora en las paradas, lo que simple y sencillamente es inaceptable”, y es por lo que nuevamente estarán poniendo en grito en el cielo con ese levantamiento que están programando para los primeros días del mes del Día de Muertos.

Más menos así está terminando de “pintar su raya” Peinado Luna, y con más ganas después de que de su propia aflorara que él está en la lista de los que Lirio no ha recibido, y todo por sus ínfulas y aires de diva, al grado de que dicen que los desplantes de La Doña María Félix le quedan cortos, y que es por lo que manejan que es de los que tiene sus días contados en ese encargo, lo que todavía está por verse. ¡Así la impresión!

“Cocina cambios” “Gober”…Y una vez más se está volviendo a demostrar que cuando el río suena, es que algo más que agua lleva, y que en este caso serían cambios, como ya lo confirmara el gobernador Alfonso Durazo, al destapar que en la búsqueda de la toma de mejores decisiones con sentido de Estado, es que en los próximos días habría una cambiadera de funcionarios en su gabinete estatal. ¡Qué tal!

Por lo que con esa postura Durazo Montaño está acabando con las dudas que había, al manejar que: “Es probable que haya cambios, no los tengo en este momento, no he cerrado el proceso de análisis, el proceso de evaluación, si puedo adelantar algo, hay mucha especulación, hay mucho chisme, circulan muchos memes, circulan muchos tuits, muy desatinados, entonces estoy en el proceso”. ¡De ese vuelo!

Con todo y que el “Gober” no diera color, en cuanto a las secretarías en las que pudiera haber relevos, pero manifestando estar consciente de que un año de inciada su gestión gubernamental, es más que obligado el llevar a cabo una evaluación sobre el desempeño en todas las áreas, con el fin de hacer los ajustes que sean necesarios para que haya una mejoría, pero precisando que aún continúa “deshojando la margarita”.

Ante lo que está demás el destacar que sobre aviso no habrá engaño, con relación a esa ajustada que ya prepara el Mandatario sonorense, al ser de la idea de que todos los servidores públicos del Gobierno del Estado deben estar bajo un esquema de evaluación permanente, como él lo está en el día a día frente a la ciudadanía, y es por eso de la necesidad que a veces hay de darle una “movida a la mata”, o nómina.

Razón por la cual desde ya empezaron a cruzarse las apuestas, para atinarle a los nombres de los que se irían, aun y cuando hay varios vividores públicos que de tiempo atrás “están en capilla”, y no por sus buenos resultados, entre los que estilan que aparecen los secrtarios de Salud, Educación y el Trabajo, José Luis Alomía, Aarón Aurelio Grageda y Olga Grijalva; sin faltar la de Transporte, Lirio del Castillo, entre otros.

¡Peca de ocurrente Alcalde!…Ahora sí que por algo se dice que a todos los niveles de los gobiernos de la 4T hay cada funcionario que está como para ponerlo en un cuadro, y no precisamente de honor, sino todo lo contrario, y para prueba está vez está el alcalde de Huatabampo, una tal Jesús Flores Mendoza, por salir con la ocurrencia de querer viajar a Londres para aprender a construir viviendas. ¡De no creerse!

Con ese puntacho es con el que Flores Mendoza sorprendiera el pasado martes a su cuerpo de regidores, durante una sesión de Cabildo, al manejarles que van a tener que autorizarle un periplo por Inglaterra, con el pretexto de que iría con la intención de conocer una nueva tecnología en la construcción de casas, en lo que es un absurdo que por ese motivo se ha convertido en la comidilla de la semana, y no es para menos. ¡Palos!

Y es que para empezar y acabar pronto, lo que es el hacerle al Bob Construye no es una de las funciones de Flores, de ahí que lo menos que se está diciendo del “Presimun” emanado de Morena, es que está queriendo justificar el darse una paseada por el “otro lado del charco”, o el Viejo Continente, y obviamente que con cargo al erario público del municipio huatabampense, y mínimo llevando a su señora. ¿Será?

En esos términos está esa “prendida de foco” del “Presi” de “Huataracho”, pasando por alto que esa localidad del Sur de la Entidad está entre las muncipalidades peor calificadas, y la más desastroza que han tenido los ciudadanos de esa también llamada Tierra de los Generales, a decir del sentir general, ante lo que se deduce que con esos arranques, sí que estarían yendo de mal en “píor”, por con eso no augurarse nada bueno. ¡Ups!

O séase que esos alcances y excesos son los que ya está teniendo el mal afamado del “Chuy” Flores, y que no tienen los secretarios de áreas a las que más les quedería el realizar ese turismo oficial, como sería los de Infraestructura y “Subdesarrollo” Urbano, y el de Economía, Heriberto Aguilar Castillo y Armando Villa Orduño, respectivamente, por lo que habrá que ver si cumple su amenaza, o sólo queda para el anecdotario.

“Tira la bolita” el de la SEC…Quien terminó por “lavarse las manos” como Poncio Pilato, en torno al caso del maestro Eduardo Alcantar, quien realizara un simulacro por balacera en la Escuela Primaria 24 de Febrero de Guaymas, es el secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda, al advertir que serán las autoridades de ese plantel las encargadas de tomar acciones en consecuencia. ¡Así la justificada!

Eso es lo que Grageda Bustamantre mandó a decir por medio del Coordinador de Operación Educativa en Educación Básica de la SEC, el político y tachado de eterno chambista del sistema, José Guadalupe Curiel, porque no obstante y la polémica que generara esa acción de prevención del citado profesor por la violencia que impera en ese puerto, y la cual todo mundo ha apoyado, ni así fue para dar la cara. ¡Ñácas!

Por ese motivo es por lo que el quemado y apodado del “Lu…pillo” Curiel sostuviera que: “El director de la escuela, como los responsables del centro de trabajo, habrán de tomar las medidas correspondientes como extensión de la Secretaría y de la autoridad; alguna amonestación, llamada de atención, sanción, porque lo que hizo fue algo fuera de la normatividad, en lo que huele a que así les “tiraron la bolita”. ¿Qué no?

Aun y cuando el burócrata de Curiel reconociera que la iniciativa del mentor fuera con las mejores intenciones, pero a “juicio” de ellos con eso provocó confusión y un clima de temor entre los estudiantes que no avalan, cuando lo cierto es que hizo lo que él no hecho, como es prevenir al estudiantado, porque aunque habla de que capacitan sobre protocolos de seguridad, no se ha sabido que lo hagan. ¡A ese nivel el fiasco!

Así salió a flote que aparte de Aarón Aurelio, el principal exhibido resultó ser José Guadalupe, por ser la instancia a la que le corresponde promover que esos centros educativos sean lugares seguros, y más aquellos localizados en municipios considerados como los más violentos del Estado, como es el guaymense, así como Empalme, Obregón, Caborca y demás, porque hasta “levantones” ha habido frente a esos inmuebles. ¡Glúp!

