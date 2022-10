¡Hacen becas la diferencia!

Ponen la muestra a la SEC

No llega la 4T a los Cecytes

Exhiben de nuevo a Rectora

Hacen becas la diferencia…Y el que dio señas de porque el Instituto de Becas y Crédito Educativo ha venido a marcar la diferencia en el presente sexenio del gobernador, Alfonso Durazo, es su titular Froylán Gámez Gamboa, como ayer lo pusiera de manifiesto en su comparecencia ante los periodistas de la Mesa Cancún, de la que es presidente Carlos Rodríguez, “El Caly” para sus amigos. ¡De ese pelo!

Toda vez que Froylán, quien es de profesión economista egresado de la Universidad de Sonora, y orgullo de la colonia Ley 57 de esta Capital, dio cuenta del como a ese Instituto le han dado un sentido más humano y sensible, de ahí el porque el programa Beca Sonora de Oportunidades se ha convertido en la bandera de la actual administración estatal, con lo que se está cumpliendo una de las promesas de campaña de Durazo.

Eso al Gámez Gamboa hacer una reseña del como ha habido un antes y un después en ese renglón, a la hora de ayudar al estudiantado más vulnerable, en aras de que ese sistema de becarios que por algo han multiplicado, sea un igualador de oportunidades para contrarrestar la decersión escolar, al estar más que demostrado que para infinidad de alumnos es la única opción que tienen para continuar con sus estudios.

Y vaya que sí que le entiende a la importancia que tiene una beca en esas etapas estudiantiles, después de que de becario está pasando a ser promotor de becas, al ventilar que en el pasado fue beneficiario de la Fundación Esposos Rodríguez, y después de Pronabes, al igual como en su momento lo fuera Durazo, pero de un particular, y de lo que una y otra vez ha dado testimonio para servir de inspiración a las nuevas generaciones.

Ante lo que se saca por conclusión que de ahí viene el perfil con vocación social y política que reflejara Gámez en su exposición, al dejar entrever que tiene una convicción, pasión y espríritu de servicio, y para prueba están los resultados que hasta ahora se han alcanzado en la institución que representa, y haciendo más con menos, empezando por reducir el personal y gasto operativo, al bajarlo de $12 a $5 millones de pesos.

Aunque el gran motor de esa transformación becaria es que el “Gober” el quitara $400 millones al presupuesto del Congreso del Estado para destinarlos a ese ámbito, más un extra de $100 millones de las becas para las escuelas perticulares, y es por lo cual en el primer año ya se han entregado más de 80 mil, con un monto de más de $500 millones; contra las 162 mil y unos $700 millones de la gestión anterior. ¡Órale!

En tanto que sobre los créditos otorgados igual hay un saldo positivo, al sumar 13 mil 600, con una asignación de $136 millones de pesos; mientras que en los seis años pasados fueron alrededor de 17 mil, con unos $900 “melone$”, y que ahora tendrán que recuperar, pero concilando, al punto de que hasta conveniaron con el “Presi” Supremo Tribunal del Justicia, Rafael Acuña Griego, para que les ayudara en la mediación. ¡Qué tal!

Tan es así que al inicio contaban con 11 mil 100 deudores, pero a la fecha ya los han reducido a 10 mil 500, a partir de una estrategia de buen voluntad, como lo demuestra el que para empezar sacaron del Buró de Crédito a 27 mil beneficiarios crediticios y avalistas, en lo que ha sido un incentivo para que “se pongan al corriente”, aunado a que se ha promovido la eliminación de una parte de los intereses acumulados. ¡Ni más ni menos!

Es por eso de ese éxito obtenido hasta ahora por el citado funcionario, y aclarando que todo se ha hecho sin un sentido electorero, por como no se ha coptado ese plan por parte de los funcionarios del gabinete estatal, como tampoco por los dirigentes partidistas aliancistas, señalando que Alfonso no lo permitiría por la nobleza del mismo, y por el sentido que lo mueve, como es el de ayudar a los que menos tienen. ¡Mínimo!

Ponen la muestra a la SEC…Los que están resultando ser de esos que no hacen ni dejan hacer, son los de la SEC -Secretaría de Educación y Cultura-, de la que es encargado el rebasado de Aarón Aurelio Grageda, por como ahora están reprobando la acción preventiva realizada por maestro de la Escuela Primaria 24 de Febrero de Guaymas, quien hizo un simulacro por si se registra una balacera cerca de ese plantel. ¡Vóitelas!

Ya que lo que a Grageda Bustamante y las instancias de “Inseguridad” les afectó, o “dolió”, es la exhibida que “les pegó” el mentor de Quinto Grado, Eduardo Alcantar, con ese ensayo que llevara a cabo con sus alumnos, al trasmitirse por las redes sociales, en lo que es una filmación con una duración de unos 30 segundos, en la que se observa el como los que están en la tienda escolar y los alrededores se tiran al suelo para protegerse.

Para el caso el profesor les grita “¡Abajo, pecho abajo, protéjanse!”, a la vez que está la grabación del audio de un tiroteo, y es por lo que en todo momento atienden sus instrucciones, en lo que es un ejercicio que se conoce como Código Café y es para mantener a salvo a los estudiantes, en caso de que un centro escolar como ese localizado en en la barrio Loma Linda se quede en medio de un enfrentamiento armado. ¡De ese tamaño!

Sin embargo y lejos de agradecerle al mencionado “Profe” el que tuviera esa iniciativa que ellos no han tenido, lo que es Aarón Aurelio y compañía ya advirtieron que les aplicarán medidas de apercibimiento a los directores y docentes que se salgan de los protocolos aprobados a nivel federal y estatal para casos de emergencia, cuando los cierto es que hasta ahora no los han aplicado a pesar de los pesares. ¡Tómala!

De esa forma están queriendo “tapar el sol con un dedo”, con relación al riesgo en el que está la comunidad escolar de la región guaymense y empalmense, así como la de Obregón, Caborca, Altar y demás; aunado a que mienten respecto a que no ha pasado nada en las escuelas, cuando en el mismo puerto ya “levantaron” un papá frente a uno de ellos al ir por su hija; en tanto que a una maestra la amenazaron de muerte. ¡Palos!

Pero para quien dude de lo anterior, o el como está la cosa que arde en esa ciudad porteña, ahí tienen que ayer el Ejecutivo Alfonso Durazo confirmara lo que aquí se ventilara, de que un grupo criminal intentó rescatar a un preso del Cereso, pero dizque sin que los guaymenses estuvieran en riesgo; a lo que se le agrega que la tarde del martes un agente estatal de la AMIC fuera agredido a balazos en la carretera Navojoa-Etchojoa.

No llega la 4T a los Cecytes…Vaya que a otro sector al que tampoco le ha llegado la cuarta tranformación (4T) del gobierno federal, es al de la educación, y para prueba está el que ayer una vez más los cerca de mil 500 trabajadores de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecytes) de Sonora suspendieran labores para sumarse a un paro nacional, y de esa forma demandar más presupuesto. ¡Ajá!

Pues de acuerdo a lo ventilado por el secretario general del sindicato de los Cecytes de por estos lares, Ramón Gastélum Lerma, la intención de esa paralización es la de meterle presión a la Secretaría de Hacienda de la Federación, con la finalidad de que reasigne $440 millones de pesos para salarios e infraestructura educativa en el 2023, por de a cómo durante el año en curso casi casi los han tenido “a puro pan y agua”. ¡Ñácas!

Por ese motivo antes de las 10:00 horas cerraron las puertas de los planteles de la Entidad, siendo unos 30 mil educadores de 29 Estados los que dejaron sin clases a más de 500 mil estudiantes, cinco mil de ellos en territorio sonorense, en lo que es una partitis que amenazaban con hacerla indefinida, en caso de no tener una respuesta positiva, esperando también el respaldo de los Conalep y Telebachilleratos del País. ¿Será?

A tal grado va en serio ese movimiento, que un día antes se manifestaron frente a las oficinas SAT, ubicadas en el Centro de Gobierno, con el fin de externar su inconformidad y preocupación por la falta de gestión y atención por parte del mandamás de Hacienda, Rogelio Ramírez, para que en noviembre pacte con el Congreso de la Unión la canalización de ese millonario recurso, que es cuando se aprueben los presupuestos.

Y es que a decir del también líder de la Federación Nacional de los sindicatos Cecytes: “Si el secretario de Hacienda no da su brazo a torcer, o no acuerda con los diputados esta reasignación, prácticamente quedaremos con quince años en rezago”, y es por lo que se “levantaran en armas”, y una vez más afectando a los preparatorianos, cuando ninguna culpa tiene de esas peticiones e incumplimientos. ¡De ese vuelo!

Exhiben de nuevo a Rectora…Quien tal parece que no está cumpliendo con lo más mínimo para guardar los equilibrios al interior de la Universidad de Sonora (Unison), es la tan llevada y traída rectora, María Rita Martínez Plancarte, como lo denota la enésima manifestación que ayer le hicieran los del el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus), con Juan Díaz Hilton a la cabeza.

Si se toma en cuenta que en esta ocasión tuvieron que protestar ante la Rectoría para reclamarle a Martínez Plancarte el que no les ha cumplido con el programa de indeterminación, para que el profesorado afiliado al Staus cuente con la asignación de materias cada semestre, y que de esa forma no estén en ascuas, o “en el aire”, es decir, sin saber como habrán de quedar en la programación que se hará, lo que está de no creerse.

Porque en base a la promesa que había, y que en teoría María Rita concretaría, se suponía que durante el primer año del programa los catedráticos tendrían una carga de trabajo segura, pero la cruda realidad es que ya han transcurrido tres años, y aún no tienen la integración de esa planifiación, y es por eso de la incertidumbre que hay, o en que los tienen, y es por lo que están exigiendo una resolución al respecto.

Es por lo que Díaz Hilton pusiera los puntos sobre las íes al apuntillar que: “Hay muchos pendientes todavía. El compromiso principal era que, primeramente, se iba a dar solución a las compañeras y compañeros que ya tenían horas comprometidas de los programas anteriores de indeterminación, y hasta la fecha no se han solventado”, y es por lo que siguen esperando, pero se tendrán que sentar, porque parados se van a cansar.

Más menos así hacen saber que ha resultado de incumplida Martínez, y en todas las materias de la operatividad universitaria, de ahí el porque desde ya su rectorado está siendo considerado como uno de los más grises, razón por la cual es que ya se diga que ¡le quedó grande la yegua!, como dice la canción, por nomás no estar dando el ancho en ese cargo, como una y otra vez se lo están hechado en cara. ¡Pácatelas!

