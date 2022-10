Afloran hasta bichos raros

Exhiben otra vez al Creson

Vinculan a proceso a yaquis

¡Van por el Parque Madero!

Afloran hasta bichos raros…Y con la novedad de que ya no es sólo es el brote del dengue el que ha ignorado el secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra, sino también una plaga de bichos raros que han aflorado en la comunidad rural del Molino de Camou de esta Capital, y que se ha extendido a otras localidades como las de San Bartolo, La Victoria, El Tazajal, San Francisco de Batuc y Buena Vista. ¡Zaz!

Porque a decir de la población afectada y alarmada, es una problemática que comenzó a presentarse desde hace más de una semana, causada por unos insectos desconocidos parecidos a un “bobito”, o de esos animalitos llamados gegenes, el cual le pica no sólo a las gentes, sino también al ganado, provocando hinchazón, comezón, enrojecimiento, ronchas y mucho dolor, como si se tratara de una quemada. ¡Glúp!

Aunque hay quienes los describen como si fuera del tamaño de una pulga, aclarando que no es un parásito, el cual picotea a las víctimas en múltiples ocasiones, propiciándoles los mencionados malestares, y es por lo que hasta el presidente del Comisariado Ejidal, un tal Ismael Limón, ya diera la alerta ante esa invasión animalera de las que están siendo objeto, y sin que Alomía Zegarra se haya pronunciado al respecto. ¡De ese pelo!

Con todo y que Limón dijera que: “La gente comenta que el insecto al atacar deja una ponzoña, un aguijón, pica y se va, pero antes de irse pica en muchas ocasiones a la misma persona en los brazos y las piernas, manifiestan que aunque anden con pantalón de mezclilla”, y es por eso de la psicosis que ya hay en esas localidades, por no saber que tipo de animal es el que los ha estado perjudicando de esa forma. ¡Tómala!

Por esa razón es que los habitantes de esas regiones han tenidido que trasladarse para su atención a los centros de salud de Hermosillo, donde los han atendido de esas sintomatologías y las erupciones de las picaduras con una pomada que les han recetado, pero sin que los saquen de la duda con respecto a que tipo de alimaña es la que los ha estado agrediendo, por hasta ahora todavía no haber sido identificado. ¡De ese tamaño!

O séase que a ese grado está esa nueva emergencia sanitaria, sin que hasta el momento José Luis haya actuado en consecuencia; como tampoco la titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza, al suponerse que algo debe de tocarle por ser la zona que es, y por ya igualmente estar saliendo perjudicada hasta las reses. ¡Ni más ni menos!

Al trascender que lo que es Ismael y compañía son los que tuvieron que “moverse” para ayer martes organizar una acción de descacharre, a fin de que los pobladores tiren todo aquello que les sobre y no sea criadero de bicheríos, lo que complementarán con una fumigada contra los zancudos, para probar y checar si también acaba con ese animalito que nunca habían visto, y que los ha traído Lázaros. ¿Cómo ven?

De esa forma se le terminó de complicar el insaludable cuadro a Alomía, si se analiza que por el estilo ha sido rebasado por el brote del denguerío, y todo por no haber prevenido, como lo refleja que en el Sur del Estado ya casi sumaban los mil casos, con un total de 9 muertos, 6 en Navojoa, 2 en Álamos y uno en Etchojoa, pero ni así “se ha puesto las pilas”, y por lo visto ni se las pondrá, por lo lento que ha sido. ¡Ñácas!

Exhiben otra vez al Creson…Donde se ha continuado demostrado que campea la impunidad, es en la Escuela Normal Educación Física, por sólo así explicarse que el alumnado hubiera vuelto a tomar el plantel y bloqueado el bulevar Solidaridad y Periférico Norte, que es el área en la que se ubica, para oootra vez demandar la destitución de una profesora de nombre Vianey por los abusos en que incurre. ¡Pácatelas!

Más menos así estuvo esa enésima protesta por el hostigamiento del que denuncian que son objeto por parte de esa maestra que dicen que es un demonio andando, al violentar física y psicológicamente al estudiantado, y es por lo que se manifestaran con carteles en mano para exigir que sea cesada, como antes ya lo hicieron contra otro “Profe” que de la misma forma se “pasaba de tuestes”, sin que se supiera que hubieran procedido.

En lo que es un levantamiento estudiantil más de ese centro escolar formador de profesores que viene a demostrar que lo que es la directora del mismo, una susodicha Elba Judith Mora, simplemente está pintada, al reconocer que la señalada docente ya tiene muchas quejas desde hace años, tanto verbales como por escrito, pero sin que resuelva nada el Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora (Creson).

Ya que de acuerdo a lo “apechugado” por Mora, ahora sí que el Departamento Jurídico del Creson es el que se ha demorado a la hora de actuar, por lo que así también está el tache para su director, Luis Ernesto Flores Fontes, porque denuncias han ido y venido, con sus respectivos plantones y bloqueos de vialidades, sin que procedan contra esos mentores que es evidente que se pasan de abusones, prepotentes, déspotas y demás.

No en balde es que dijeran: “Estamos aquí la mayoría, sino es que toda la escuela para que se haga algo porque ya tiene bastantes años de servicio haciendo lo mismo, tiene bastantes reportes y documentación que hemos metido al Creson y no han dado respuesta; ya es demasiado tiempo que estamos hablando y metiendo cartas y no se hace nada. Vamos a mantener la escuela cerrada hasta que haya respuesta de las autoridades”.

En esos términos está la nueva exhibida para Flores Fontes, por solapar a la denunciada que tiene 39 años de servicio, e imparte la materia “Innovación a la docencia”, con unos 300 normalistas a su cargo, a no ser y que sea porque es hija del mal afamado ex cabecilla sindical magisterial, Sigifredo Valenzuela. ¿Será?

Vinculan a proceso a yaquis…Quien sí que va a morir engañado por estar metiendo las manos al fuego por los 27 yaquis detenidos por bloquear y extor$ionar a los usuarios de la carretera federal a la altura de Vícam y Estación Oroz, es el “Presi” Manuel López Obrador, al anunciar que le pedirá un informe al gobernador, Alfonso Durazo, cuando todo mundo sabe que eran unos a$altante$ del camino. ¡Mínimo!

Y es que más que preguntarle a Durazo Montaño, al que debería de requerirle que lo ponga al tano, es a su subseretario de Seguridad en el País, Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, quien ya dio pelos y detalles sobre la clase de “fichitas” que son los arrestados, por estar involucrados en diferentes actividades ilícitas, y es por lo que ya un juez los vinculara a proceso, después de su detención a principios del presente mes. ¡De ese vuelo!

Sin embargo y como lo han hecho toda la vida, una vez más están recurriendo a hacer su papel de víctimas, al ampararse en su calidad de índigenas, y con una actitud muy cínica, como ayer lo hiciera ver uno de sus voceros, o más bien tapaderas, como es Mario Luna, quien salió a justificar esos robos en despoblado con el cuento de que estaban pidiendo esas cuotas para medicinas y otra cosas, cuando tenían años haciendolo.

Tan merecedores se creen de un trato especial, a pesar de esos atropellos que cometen contra los ciudadanos, que lo que es alcahuete de Luna Romero, que es de los mismos, manejó que ya le hicieron una invitación a las autoridades que llevan a cabo ese enjuiciamento para que les informen el por qué de esa procesada, después de que hasta armados andaban algunos de los acusados, y que ahora dicen que eran albañiles. ¡Ajá!

No osbtante y por el bien de la Entidad y las mayorías, lo que es al Mandatario Estatal y al resto de las instancias judiciales no les debería temblar la mano después de que terminaron de ponerlos en su lugar al rescatar la Cuatro Carriles, y que es algo que les ha sido aplaudido, después de que por casi una década fuera algo por demás demandado por los sonorenses y viajeros de otros Estados, como para darle reverza. ¿Qué no?

¡Van por el Parque Madero!…El que ha seguido dando señas de que quiere ser un alcalde que deje huella en Hermosillo, es Antonio “El Toño” Astiazarán, y para evidencia está el que ahora pretende transformar el Parque Francisco I. Madero, al adelantar que a través del Instituto Municipal de Planeación Urbana (Implan), proyectan convertirlo en un sitio ideal para la ciudadanía. ¡Órale!

Con ese fin es que Astiazarán Gutiérrez acaba de encabezar un Taller Participativo organizado por Participación Ciudadana Municipal, en colaboración con el programa Aceleradora de Ciudades del Tecnológico de Monterrey, en el que participaron representantes de empresas, ambientalistas, asociaciones animalistas y ciudadanos en general, quienes plantearon sus propuestas sobre los cambios que quisieran.

Así que derivado de esa lluvia de ideas es que propusieran que hubiera una mejor iluminación, vigilancia y rehabilitación del domo, así como eventos culturales, la instalación de una milla para caminar, limpieza y baños renovados que siempre estén disponibles al público, pero principalmente el que haya más cuidado de los árboles y la vegetación de ese “pulmón” con el que cuenta la Ciudad del Sol desde el año de 1780.

Ese es el nuevo reto que se estaría fijando el “Presimun” aliancista, como es el recuperar y modernizar ese espacio público de más menos una extensión de 86 mil metros cuadrados, que lo hacen el parque urbano más grande del municpio naranjero, porque el plan es que sea un lugar emblemático para las presentes y futuras generaciones, porque un ícono ya es, por no haber otro igual, de ahí que lo quieran mejorar. ¡Ese es el plan!

Toda vez que sí bien en la gestión del ex presidente municipal, Javier Gándara, se le dio “una manita de gato”, cuando se le cercó el perímetro, pero ciertamente que lo que siempre ha reqierido es un “zarpazo de tigre”, y es lo que Astiazarán ahora intenta hacer, aunque la clave será el que después de eso se le de un mantenimiento para no se le vuelva a dejar caer, y de esa forma evitar el que quede igual. ¡Qué tal!

Correo electrónico: [email protected]