Se desata la narcoviolencia

“Fuego amigo” al de Salud

¡De mal en “píor” camiones!

Tiene alcalde éxito de altura

Se desata la narcoviolencia…Y la que sí que nomás no ha parado, es la narcoviolencia que se ha recrudecido en el Estado desde el pasado jueves, y para prueba está que el sábado hasta un cuerpo decapitado y colgando dejaron en el puente de la carretera de libramiento al Sur de Empalme, mientras que la cabeza fue hallada a un costado de esa cinta asfáltica federal, por lo que así han seguido “sueltos los diablos”. ¡Zaz!

O séase que con esa escena macabra que fuera detectada a eso de las 19:00 horas por conductores que circulaban por esa área, es que las distintas bandas del crimen organizado cerraran un fin de semana con esas disputas por el territorio sonorense que se desencadenaran desde San Luis R.C., hasta la sierra de Rosario Tesopaco, pasando por Guaymas, Empalme y Cajeme, dejando un saldo de más una docena de muertos.

Más menos así han estado las tracateras y mataderas en los últimos días, que han hecho que dichos municipios parezcan zonas de guerra, por los enfrentamientos armados que se han registrado, y además con incendios de autos, viviendas baleadas y hasta un motín en el penal del puerto guaymense, al que manejan que llegara un comando armado conformado por varios vehículos, pero sin que las autoridades lo hicieran oficial. ¡Tómala!

Porque en el caso de la revuelta en el Centro de Reinserción Social (Cereso) porteño lo manejaron como disturbios y riñas al interior por parte de los reos, quienes quemaron cobijas, maderas y otros objetos, a pesar de que se supo que en las inmediaciones del reclusorio se suscitó una balacera y varias casas fueron rafaguedas, pero nunca reconocieron que pudiera haberse tratado de un intento de asalto y rescate. ¡Palos!

Sin embargo lo que deja entrever que algo así debió haber pasado, es que de inmediato reubicaran a gran parte de los internos, de entrada para bajarle a esa presión que causara esa insurrección, como lo denota la quema que realizaran, y cuya humareda se viera a distancia, pero además para evitar que algo más pudiera suceder, como es unas posibles liberaciones a punta de bala, que es lo mínimo que se especulaba. ¡De ese pelo!

Pero a pesar de esa ola violenta con todo el sello de las mafias del “Narco”, quien hasta ahora nomás no había dado señalas de vida es el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Sergio Méndez, ante lo que de alguna manera se entiende el porque están tan sueltos esos grupos delincuenciales, porque lo que es Fiscalía estatal es la única que se había abocado a investigar a pesar de la gravedad. ¡Pácatelas!

Por lo que de esa forma volvieron a hacer vivir momentos de terror a la población de esas municipalidades, por la facilidad con la que los “mañosos” ponen en jaque cada vez que quiere a los distintos niveles de Gobierno, como una vez más lo hicieran, con todo y que digan que el índice de homicidios dolosos ha ido a la baja, sin embargo esa cruda realidad continúa demostrando todo lo contrario. ¡A ese grado!

Ya que podrán decir misma, pero lo único cierto es que esos hechos de alto impacto ya se están presentando en serie y en serio, como en esta ocasión se pusiera de manifiesto, por como se dieran a uno tras otro, o en días consecutivos, que es algo que no se había visto, porque antes ya ha ocurrido algo parecido, pero en latitiudes aledañas, no como ahora que fuera de punta a punta en la Entidad. ¡De ese tamaño!

“Fuego amigo” al de Salud…Vaya que una vez más se está haciendo valedero aquello de que, para que la cuña apriete debe ser del mismo palo, por como ahora es el dirigente del Partido del Trabajo (PT) en Villa Juárez, un tal Mario Betancur, el que ayer “le pusiera el dedo en la llaga” al cuestionado secretario de Salud, Joseé Luis Alomía Zegarra, por como lo ha rebasado la empidemia de dengue que aflorara. ¡Qué tal!

Si se toma en cuenta que Betancur pertenece al PT, y éste es aliado de Morena, de cuyo color guinda hoy en día está pintado el Gobierno del Estado, pero ni así se está deteniendo para exhibir y de paso decirle sus verdades a Alomía Zegarra, tocante a que para nada ha habido una prevención contra esa enfermedad, como tampoco una atención, y es por lo que han proliferado los casos causados por ese mosco. ¡Vóitelas!

Pues a decir del citado representante político, ni siquiera se han dignado a programar las clásicas fumigaciones que se hacían antes, y con más razón en el presente año en que se han presentado unas abundantes lluvias atípicas, que son las que generan las condiciones para que se encuben esos animales que después se convierten en una plaga de mosquitos, pero con todo y eso nomás no han actuado en consecuencia.

Es por eso que una vez más se lo están echando en cara a José Luis, como ya antes lo hiciera el alcalde de Álamos, Víctor Balderrama Cárdenas, por como por allá también ha cundido ese mal, al igual como en Navojoa y puntos cincurvencions, por ser las localidades en las que más picados y enfermados ha habido, pero sin que hasta el momento se haya prevenido para cuando menos contrarrestar esa situación. ¡Glúp!

Razón por lo que deducen que el cabecilla del petismo estatal, Ramón Flores Robles, así es como a todas luces está mandando por delante a Betancur para hacer esa denuncia, por ser obvio que no se manda solo, a no ser y que se haya brincado las trancas, que no se cree que sea el caso, ya eso evidenciría que ya estaría perdiendo el control de ese partidito palero, pero cualquiera que sea el caso, mentiras no está diciendo. ¡Ups!

De mal en “píor” camiones…Dan cuenta que el que ha ido de mal en “píor” en los últimos días, es el servicio de transporte urbano en Hermosillo, al punto de que ya está haciendo crisis, porque a la falta de camiones ahora se le ha sumado la falla de la apliación móvil APP UNE para ver donde vienen las unidades, lo que ha provocado que los usuarios lleguen tarde a sus ocupaciones, al aumentar el tiempo de espera.

Casi por nada es que el representante de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), Ignacio Peinado Luna, señalara con todas sus letras que es una actividad transporteril que ha ido “de picada”, y no sólo en esta Capital, sino en todos lados, porque pareciera que no existiera una rectoría del Instituto de Movilidad de Transporte del Estado (Imtes), por como ha sido muy notorio el deterioro en las últimas semanas. ¡Ñácas!

No en balde es que apuntillara que: “Pareciera que hay un vacío en el Instituto de Movilidad del Transporte Público, se desconoce si cambiaron a la titular, está o no está, porque la verdad no se ve que haya una vigilancia en la operatividad del servicio. Si el instituto no supervisa que se preste un buen servicio a los usuarios, pues en manos de quiénes estamos, de la discrecionalidad de las empresas que operan el servicio”.

Eso en referencia a la criticada encargada de ese changarro, Lirio del Castillo Salazar, derivado de que por algo ya se ha elucubrado que es de las que van de salida del gabinete estatal, por como simple y sencillamente ha fracasado en esa misión que le encomendaran, y que es por lo que hasta el gobernador Alfonso Durazo ya adelantara que será uno de los temas prioritarios en su segundo año de gobierno. ¡Ni más ni menos!

Y por si quedaran dudas es por lo que Peinado Luna reiterara que no ven a Lirio Anahí llevando la voz cantante y tomando acciones a favor del pasaje, lo que consideran muy grave y preocupante, si se parte de que el Estado tiene la obligación de garantizar la movilidad de la ciudadanía, y es que los hermosillenses cada vez más pasan la de Caín para trasladarse de un lugar a otro, al estar en las paradas más de una hora. ¡Mínimo!

Aunque para acabar pronto es tanto el desintéres de del Castillo, que hasta se negó a recibir al “Nacho” Peinado, como tampoco lo ha hecho los diferentes líderes del autotransporte. ¡Así el fiasco y la cerrazón!

Tiene alcalde éxito de altura…El que no cabe duda que estuvo de altura es Primer Festival del Globo organizado por el Ayuntamiento de Hermosillo el sábado y domingo, al haberse superado todas las expectativas, y el cual sí que cerraron con broche de oro, como lo es con el concierto del cantautor Aleks Syntek, quien por algo hasta felicitó al alcalde Antonio Astiazarán por esa iniciativa. ¡De ese vuelo!

Toda vez que tal espectáculo de los globos aerostáticos reunió a miles de hermosillenses y visitantes, el cual además se complementó con diferentes actividades familiares, aunado a que reactivó la economía local, de ahí que ante el éxito obtenido en esa primera edición, es que Astiazarán Gutiérrez adelantara que es un evento que llegó para quedarse, en aras de que se conviertan en oportunidad para convivir sanamente en familia. ¡Órale!

Al “El Toño” Astiazarán resaltar que: “Esperábamos mucha gente, pero no tanta y esto habla de que hay mucho ánimo en nuestra Capital para este tipo de espectáculos”, como asegura que lo constató al recorrer las diferentes áreas donde comerciantes tuvieron a la vista de la concurrencia los más diversos productos y servicios, por lo que así tuvo lugar el ambiente de fiesta que se viviera. ¿Cómo ven?

Tan motivado quedó Astiazarán Gutiérrez con los resultados alcanzados, que hasta anticipó que la intención es la de tener ese festival en los años futuros, porque con todo y que no hubiera un buen clima, por el viento que hizo, pero aun así la gente se volcó para ser parte de esa novedad, y desde antes, por como los boletos para pasearse en esos globos se agotaron desde los primeros días. ¡A ese punto la aceptación!

Ante lo que está de más el señalar que el “Presimun” aliancista sí que debió haber empezado la semana con el ánimo por las nubes, y no es para menos, por como el Primer Festival del Globo marcó un antes y un después, por ser un atractivo diferente y nunca antes visto en esta Ciudad del Sol, y al que acudió en compañía de su esposa Patricia Ruibal Zaragoza, por lo que juntos le entregaron detalles conmemorativos a Aleks Syntek.

