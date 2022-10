¡Se pa$a de cínica ex alcaldesa!

Afloran quejas contra médicos

Faltan títulos a “autos chuecos”

+ Dan una exhibida los Bomberos

¡Se pa$a de cínica ex alcaldesa!…Y la que dan cuenta que fiel a su estilo ha seguido pasándose de cínica, es la por algo acusada de lo “píor” de la ex alcaldesa de Guaymas, Sara Valle, porque han de saber que una vez más se negó a hablar sobre las presuntas ratería$ que le achacan en torno a la cuestionada obra de la llamada Playa Incluyente que dejara tirada, pero sin que aclarara dónde qudaron los $8 millones proyectados.

Porque de manera desvergonzada lo que es Sara recientemente volvió a sacar la cabeza, pero no para responder con relación a las irregularidade$ financieras que le han encontrado en ese proyecto “volado” que quedara a medio construir en la zona de San Carlos, sino para promover la Ley 3 de 3 en una jornada de asistencia social que se realizara en Empalme, porque simplemente eludió los cuestionamientos. ¡De ese pelo!

Ya que por toda respuesta a esas supuestas desviaciones de fondos públicos que dizque ya le detectara hasta el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), y no sólo la Contraloría Municipal, salió con que: “Bueno, esto es, yo nomás estoy hablando ahorita de la 3 de 3, después platicamos de otro tema, cuando gustes”, cuando lo cierto es que ni a las autoriades investigadoras les ha dado la cara. ¡Así la desfachatez!

Pues de acuerdo a lo ventilado por la auditora del ISAF, Beatriz Elena Huerta, lo que es esa playa de$playada está plagada de leperada$ presupestales, lo que manejan que cae en lo que es un daño patrimonial, y todo porque sólo resultó incluyente para Valle Dessens y sus ex funcionarios que participaron en esos obvios “enjuague$” con agua salada, y que es por lo que les están exigiendo cuentas claras. ¡Pácatelas!

Sin embargo y en base a lo ventilado por Huerta Urquijo, lo que es hasta ahora ninguno de los señalados y denunciados se ha acercado para aclarar absolutamente nada, haciendo valedero aquello de que el que calla otorga, aunque también le están apostando a que nunca pasa nada, pero partiendo de que incluso el gobernador, Alfonso Durazo, ya advirtió que van contra la corrupción, es que habrá que ver de a cómo les va.

Pero mientras tanto lo que es la ex “Presimun” se ha “seguido haciendo pato”, al dejar correr el plazo de 120 días que les dieron para solventar todas esas machincuepa$ que les imputan, por suponerse que después de eso empezarán a actuar en consecuencia, que es cuando los autidores y abogados los estarían llamando a comparecer, en lo que es algo que todavía está por verse, por los antecedentes de impunidad que hay. ¿Será?

Por cierto hacen saber que ayer fue la última checada de Sara como profesora del Centro De Estudios Tecnologicos Del Mar Guaymas, conocido como CET del Mar, por ya haber alcanzado su jubilación, ante lo que deducen que ahora tendrá más tiempo para seguir haciendo daño. ¡A ese grado la mala impresión!

Afloran quejas contra médicos…Para los que pensaban que la Comisión de Arbitraje Médico (CAM) sólo estaba de “florero”, o tapadera, pues resulta y resalta que su encargado, un tal Porfirio Peña Ortega, ya dio señales de vida para revelar que a la fecha han atendido alrededor de 180 quejas contra personal de Salud en la Entidad, siendo los dentistas y especialistas estéticos los más denunciados. ¡De ese tamaño!

Y es que según Peña Ortega los que ocupan el primer lugar con relación a esos casi dos centenares de demandas son los odontólogos; seguidos de los cirujanos generales que improvisadamente le hacen a lo de los arreglos de la estética para que las personas “se vean mejor”, aunque los primeros ocupan casi el 70% de las mismas, y que es donde intervienen para mediar, a fin de que las partes en conflicto lleguen a un arreglo.

Es por lo que el comisionado del CAM dijera y dejara muy en claro que: “Nosotros somos una justicia alternativa, por ejemplo, si un dentista prometió poner una dentadura de porcelana y puso de otro tipo, vamos con el doctor, hacemos la conciliación, pedimos que nos dé una explicación con base en la queja, y fungimos como mediadores”, como una forma de evitar que la disputa llegue a los tribunales judiciales. ¡Así la opción!

No obstante que lo que denota el que a esa comisión ya pudieran estarle dando una importancia, es que para empezar la cambiaron de ubicación, al ahora estar localizada en unas oficinas que están en Calzada de Guadalupe No 2, detrás de la Iglesia del Carmen, en la colonia Centro, después de que antes operaban en una casa vieja, y hasta con los cristales quebrados, sobre la calle Dr. Noriega, a una cuadra de la Revolución.

De ahí que se espera que el nuevo funcionario de esa área ahora tenga unos resultados más “saludables”, después de que antes ni siquiera daban cuentas de lo que hacían, porque parecía que ni existían, el estar muy “escondidos”, y en unas condiciones que dejaban mucho que desear, ya que de alguna manera tuvieron una ligera mejoría, al ahora ubicarlos en la avenida Calzada de Guadalupe, atrás de la iglesia del Carmen.

Faltan títulos a “autos chuecos”…El que sí que está teniendo problemas extras es el programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera que iniciara hace siete meses, porque ahora la cuestión, o “el prietito en el arroz”, es que están solicitando la legalización de alrededor de 500 “carros chuecos” que fueron rechazados por no cumplir con los requisitos, pero que pagaron los $2 mil 500 que cuesta el trámite.

Así que por esos “autos chocolates” son por los que están abogando ahora los cabecillas de las organizaciones “Onachafa$”, y no de a grati$, según esto por ya haber acordado con las autoridades estatales y federales el que revisarán caso por caso ese medio millar de unidades que ya se registraran por tener algún detalle que no les permitió ser mexicanizadas en ese proceso que concluye el 31 de diciembre. ¡De ese vuelo!

Toda vez que a decir de Martín Manzo, quien se ostenta como regenteador y explotador del Frente Estatal de Autos (FEA), presuntamente ya sectorizaron la forma en que harían esos chequeos, y en una primera etapa atenderían a los “carruajes” que presentaron el documento bioxel, es decir, la factura de compraventa notariada, al carecer del título original, en aras de concluir esa tramitología, lo cual todavía está por verse.

Mientras que supuestamente después seguirían con los que presentaron títulos falsos, dizque por haber sido engañados, aunque no se duda y que muchos sean robados; para luego tocarle el turno a la gente que igualmente pagó, pero que no logró sacar la cita, derivado de que a finales de septiembre no había, pero aun así desembolsaron esa cantidad para no quedarse fuera, y es por lo que también están en duda. ¡Vóitelas!

Aunque también están los documentos que aparecen con fecha de expedición fuera del periodo que establece el decreto, que debe ser antes del 19 de octubre del 2021, porque sino por el estilo les están dando pa´ tras, eso como resultado de que algunos de los que no tenían el titulito lo buscaron en los EU, pero se los estregaron actualizado, y es por eso de esos peros que hay, que haber si es cierto que les van a pasar por alto. ¡Ajá!

Dan exhibida los Bomberos…Con todo y que ya “le llegó la lumbre a los aparejos”, con la reciente protesta que le hicieran los “tragaumos”, pero el que nomás no ha dado señales de vida, es el presidente del Patronato de Bomberos de Hermosillo, José María Moreno Fierros, quien por cierto ya hizo huesos viejos en ese puesto, entre otras cosas para exigirle la entrega de uniformes para llevar a cabo su riesgosa labor. ¡Zaz!

Eso porque a casi una semana de que se manifestaran y que de manera simbólica clausuraran la oficina donde despacha Moreno Fierros, y con la amenaza de implementar medidas más drásticas, lo que es a éste aparentemente “le ha valido queso”, por hasta el momento no haber actuado en consecuencia, como lo denunciara el dirigente sindical de esa institución de socorro, Jesús Fierro Romo. ¡Ni más ni menos!

Aun y cuando Fierro Romo públicamente le recordara y echara en cara que en el Contrato Colectivo de Trabajo se estipula que ese patronatito debe repartirles un uniforme nuevo en abril y otro en octubre, cuyas prendas se adquieren con los recursos que se recaudan de las aportaciones ciudadanas a la hora de pagar el impuesto Predial, así como la revalidación de placas y por concepto de consumo de agua potable. ¡Órale!

En esos términos está la ventaneada que “le pegaran” a Jose María, pero sin que reaccionara, y es que primero les salió con que ya casi llegaban, para después justificarse culpando a los proveedores, cuando la realidad es otra, luego de que finalmente les dijera que no hay dinero para esa uniformada, cuando en esos casos se lo debe notificar al Ayuntamiento, para que éste le entre al quite con ese gasto, pero ni eso ha hecho. ¡Tómala!

Es por eso de los “sospechosísmos” que ya hay, de que pudiera estar habiendo un “jineteo” de esos ingresos por parte de ese organismo administrador de esos recursos que donan los ciudadanos, por no explicarse de otra forma el que no haya “lana” para uniformarlos, y es por lo que desde el pasado “juebebes” están trabajando bajo protesta, pero sin dejar a los hermosillenses sin ese servicio de auxilio. ¿Cómo ven?

