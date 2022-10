Que es real Ricardo Monreal

Continúan los cortes de agua

Meten puros camiones viejos

¿Peligra Ciudad de los Niños?

Que es real Ricardo Monreal…Y cuando se creía que ya todo estaba perdido en el ejido, por la percepción que hay de que todos los morenistas son de los mismos, lo cierto es que el ayer escuchar “poner el dedo en la llaga” al senador por Zacatecas, Alejandro Rojas, hace renacer las esperanzas de que aún hay posibilidades de que pudiera darse “un golpe de timón” para que pueda haber algo diferente a AMLO.

Ya que ante los periodistas de la Mesa Cancún, de la que es guía y presidente Carlos Rodríguez, el famoso Kaly, lo que es Rojas Díaz Durán hizo una autocrítica que nadie se esperaba, por lo clarividente y puntilloso que fuera al hacer una radiografía de lo que consideró que ha sido el fallido actual sexenio del “Prejidente”, Manuel López Obrador, al señalar que si la gente hubiera sabido que así iba a gobernar no habrían ganado.

Pues de acuerdo a lo expuesto por el suplente y asesor del también representante senatorial, Ricardo Monreal, a quien por cierto acaban de incluir entre las corcholatas presidenciables para la elección del 2024, junto al diputado Gerardo Fernández Noroña, o “Carroña”, lo que es López Obrador en cuanto llegó a la Presidencia de la República perdió el rumbo de lo que era el proyecto de la Cuarta Transformación. ¡Zaz!

Es por lo que el político zacatecano, quien por cierto no es un improvisado al haberse formado al lado de los pilares de la izquierda en México, como en su momento han sido Porfirio Muñoz, Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel y el mismo Monreal Ávila, aseguró y perjuró de que éste último es la mejor opción por encima de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrad, y Adán Augusto López. ¡De ese pelo!

Al afirmar que Ricardo no es una corcholata, sino la botella, por el perfil y la preparación que tiene, a partir de su experiencia en la lucha política y el servicio público, al ya haber sido hasta gobernador, diputado y hoy en día estar en el Senado; a la par de que criticara que ahora se está pasando del “tapadismo” al corcholatismo, cuando era lo que tanto le criticaban en el pasado al priísmo, por lo que se volvió a la mismo.

No en balde es que adelantara que viajó de avanzada para empezar a promover el que ¡de aquí pa´l real todos con Monrreal!, por según él ser el aspirante “a la grande” más real, por la visión de estadista que tiene, a diferencia de los otros que son chambistas, y es por lo que desde ya están pidiendo “piso parejo”, con la propuesta de que haya una elección primaria que sea regulada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Eso al dejar muy en claro que no aceptarán que los del partido de Morena les salgan con la clásica treta de las desacreditadas encuestas y consultas “patito” que hasta hoy se han hecho para elegir candidatos a modo, y que no han sido otra cosa más que un “dedazo” disfrazado, eso bajo la base de que si López para todo ha dicho que el pueblo decida, pues la proposición es la de que está vez se haga lo mismo, y que así la ganarían.

Precisando que lo de las corcholatas es la misma gata, nomás que revolcada, pero que ni así ¡se raja y mucho menos se baja!, por dizque Monreal ser el as debajo de la manga, y es por lo que Rojas resaltara que los demás podrán ser aspirantes, pero que él es el que estará en las boletas electorales, sin dejar de reconocer que Andrés no sólo va decidir, sino también incidir, pero que al final caerá en cuenta de eso. ¿Será?

Para el caso anticipó que en Sonora se formará el primer círculo de reconciliación nacional, a través de los cuales promoverán lo que es la figura del monrealismo, y que por eso vino a preparar el camino, porque tan decididos están, que advierten que no habrá “monedas de cambio”, ni catapixias como las de Chabelo. ¡Palos!

Continúan los cortes de agua…Los que se está confirmando que ya no son hechos aislados, sino más bien recurrentes y reiterados, son los “cortes” en el sumintro por parte de Agua de Hermosillo (Aguah), donde despacha el por algo muy cuestionado de Renato Ulloa Valdez, porque ooootra vez ¡hoy!, ¡hoy!, ¡hoy!, como dijera el ex “Presichente” Fox, dejarán sin ese vital líquido a varias colonias. ¡De ese vuelo!

De tal forma que así ha seguido la mata dando, en este caso en términos acuáticos, porque lo que es esté viernes social de nuevo saldrán con el cuento chino de que harán unos trabajos de interconexión en la infraestructura de distribución, los cuales realizarán en las calles Esqueda y Arizona, iniciándolos a las 9:00 horas, para concluirlos a las 17:00 horas de la tarde, siempre y cuando no se presenten imponderables.

Luego entonces ante ese enésimo cierre de la llave que llevarán a cabo los de Aguah, es por lo que dejarán “secos” por alrededor de un día, sino es que más, a los habitantes de los barrios de la Mártires de Cananea, Lomas de Madrid, Miguel Hidalgo, Norberto Ortega, Primero Hermosillo, Benito Juárez, Jardines, La Primavera y Conjunto Arizona, y posiblemente a algunos de los alrededores. ¿Cómo ven?

Y es que como nunca en lo que es el segundo periodo de Ulloa Valdez al frente de ese organismo operador municipal han venido haciendo ese tipo de reparaciones, pero sin que hasta ahora se vea un beneficio, como pudiera ser una mayor presión, de ahí que hasta ahora sean más los perjuicios que han padecido los usuarios, y que es por lo que se sospecha que más bien han sido puros tandeos maquillados. ¡Es lo más probable!

No obstante será el sereno, pero lo cierto es que éste día muchos vecinos de esos complejos habitacionales se quedarán sin bañarse en la mañana, sobre todo los que no cuentan con tinaco, y quién sabe si más tiempo, en caso de prolongarse esa suspensión, de ahí que si tienen acudir a un fiestón, sí que irán “oliendo a león”, y lo que le sigue, por la carenencia de ese elemento hidríco, a pesar de lo tanto que ha llovido. ¿Qué no?

Meten puros camiones viejos…Quien vaya que ha seguido dando de bandazos, es la del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado, Lirio del Castillo Salazar, al trascender que ni enterada estaba de que para enfrentar la falta que hay de camiones urbanos en Hermosillo, lo que es desde el miércoles pusieron a circular unidades emergentes, pero al parecer sin que a ella la tomaran en cuenta. ¡Ni más ni menos!

A no ser y que hayan intentado contactarla, pero como dan cuenta que en los últimos días se la ha llevado por algunas ciudades del Sur del País como Puebla, para hacerla de candil de la calle y obscuridad de su casa, es por lo que al solicitar una versión al respecto en el changarro que representa, nadie supo dar razón sobre esa estrategia de poner en operación varios rulteros viejos, al salir con que no tenían información. ¡Vóitelas!

Por lo que así está el descontrol que continúa habiendo en ese ámbito, como lo exhibe el que esos vehículos casi anden uno tras otro con los tradicionales de color naranja, con lo que para el caso no ayudan en nada, por “hacerse bolas”, como lo denunciara el representante de la organización ciudadana Vigilantes del Transporte, Alfonso López Villa, y que es por lo que los usuarios sigan esperando más de una hora en las paradas. ¡Glúp!

Es decir que los “aventaron” a transitar sin ton ni son, o sin respetar los tiempos que en teoría están establecidos, y que no se cumplen por el défici que hay de esos automotores para el traslado de pasaje, a lo que se le suma el que sólo reciben efectivo, por lo que a los estudiantes les están cobrando $5 pesos, a pesar de que estos cuentan con dos traslados gratis, lo que obvio que no están respetando. ¡De ese tamaño!

Pero en tanto que eso sucede lo que es Lirio Anahí ni por aludida se ha dado, o más bien ha persistido en su burocrática política de no asumir su responsabilidad, por no entenderse de otra forma el que se estén permitiendo esas violaciones en ese servicio transporteril, ante lo que se deduce que así han dejado hacer y deshacer a las concesionarias Movilidad Integral de Hermosillo y Administración Corporativa de Hermosillo.

¿Peligra Ciudad de los Niños?…Una vez más se volvió a demostrar aquello de que ¡no hay mal que por bien no venga!, porque a raíz de que se cayera parte del enjarre del techo de un salón de clases de la Ciudad de los Niños y lesionara a seis alumnos, la dirección de Atención a Emergencias y Desastres de la Unidad Estatal de Protección Civil determinó cerrar esa aula, así como el área de dormitorios de los menores.

O séase que tuvo que ocurrir ese percance para que quedara al descubierto que ciertas zonas de ese albergue para infantes vulnerables no está apto para tenerlos resguardados, porque de lo contrario lo que es el titular de “Desprotección” Civil del Estado y compañía, como es el exhibido de Juan González Alvarado, ni por enterados se hubieran dado del latente riesgo en que estaban por las malas condiciones del edificio. ¡Tómala!

Ya que sólo hasta que se presentó ese desprendimiento por una evidente falta de mantenimiento, es que se dignaron a abocarse a realizar una inspección, y obviamente que detectaron problemas estructurales, y que es por lo que clausuraron esos puntos de ese inmueble, mismos que podrán se reactivados hasta que cumplan con una serie de recomendaciones para descartar futuros accidentes, porque de lo contrario todo puede pasar.

De tal suerte que en lo que se hacen los respectivos trabajos de reparación para subsanar esas anomalías, los cuales calculan que durarán varias semans, los que son los pequeños internos fueron trasladados a otro sector de ese inmueble, mismo que fue habilitado como dormitorio; en tanto que lo que también ha extrañado, es que hasta ahora no haya dado señales de vida el fundador y operador de esa institución, Jorge Pesqueira Leal.

En tanto que quien finalmente se hizo el aparecido, después de que esa media docena de niños resultaran heridos, es el de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante, para anunciar que las nuevas enjarradas y reparadas de las grietas correrán a cargo de una de las empresas constructoras que tienen contratadas, pero lo que es antes ni una checada le habían “pegado”. ¡Así el descuido y la dejadez!

Correo electrónico: [email protected]