Sacan a balcón a Contralora

Afloran clínicas clandestinas

Sin nombres de inhabilitados

Alertan contra portal “pirata”

Sacan a balcón a Contralora…La que dan cuenta que ya se está pasando de controladora, hasta caer en lo manipuladora, es la titular de la Contraloría Municipal de Hermosillo, Irma Laura Murillo, de ahí que las quejas que ya hayan empezado a aflorar contra la también ex funcionaria y ya jubilada del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), donde señalan que tampoco dejó muy buenos antecedentes. ¡De ese pelo!

Porque al igual como en sus tiempos en el INEGI, en el que fungiera como coordinadora estatal, y después hiciera las veces de directora regional, hacen saber que Murillo Lozoya en lo que es su función dentro del Ayuntamiento hermosillense ya también está cayendo en prácticas que en esa época le denunciaran ante sus superiores, como es el abuso de autoridad, hostigamiento y actitudes arbitrarias que rayan en la prepotencia.

Más menos así manejan que con esas ínfulas se está conduciendo hoy en día Irma Laura, en lo que es la Comuna naranjera donde le dieran esa chamba en el actual trienio, eso en detrimento y perjuicio de las gentes que están a su cargo, porque dicen que es de las que “se cree hecha a mano”, y hasta intocable, y obviamente que por el estilo les va a los operadores de los demás departamentos a los que tiene que checar. ¡Qué tal!

A ese grado ha trascendido ya la mala fama de Murillo, al punto de que ya se hiciera del dominio público, dizque por la forma en que se ha excedido en sus funciones, lo que aseguran que no es nada nuevo, por lo que sí que le queda aquello de que “hay que cuidarse de las aguas mansas”, porque según esto así se las gastaba cuando cobraba en el INEGI, de ahí que una y otra vez fuera reportada, y por escrito y toda la cosa. ¡Vóitelas!

Es por eso que consideran que a partir de que ya se corriera la voz más allá de los pasillos de las oficinas municipales sobre su postura soberbia, es por lo que tendría que “bajarle de rayitas”, por suponerse que la instancia que representa debe “operarse con pincitas”, por en teoría ser la que debe hacer prevalecer el control y orden, pero en contraste afirman que en la realidad está haciendo todo lo contrario. ¡De ese tamaño!

Así que derivado de lo que están filtrando, en torno al despótico y arrogante actuar de la citada ex funcionaria federal, a la que en su momento acusaran de lo “píor”, es por lo que suponen que está saliendo a flote su verdadero perfil, con lo que a la par también se viene a confirmar la famosa expresión de que ¡caras vemos, prepotentes no sabemos, como están ventilando que es su caso, y lo cual ya le está generando consecuencias.

Afloran clínicas clandestinas…Vaya que se sigue demostrando que la belleza tiene riesgos, cuando se trata de que sea mediante “arreglos hechizos” que se hacen quienes quieren verse “bonitos”, y para evidencia está el revelador dato que aflorara, de que en lo que va del 2022 han investigado 15 denuncias contra consultorios y clínicas clandestinas de cirugía plástica y estética, por no ser lo que prometen. ¡Tómala!

Pues de acuerdo a lo ventilado por el titular de la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios en Sonora (Coesprisson), Sergio Morales, las ventaneadas contra esos establecimientos irregulares han sido por diferentes causas, pero en su mayoría están relacionadas con falta de personal capacitado para su operación, de los cuales el 60% han sido ubicados en Hermosillo, y los restantes en Obregón y Nogales.

En esos términos está “poniendo el dedo en esa llaga” Morales García, con todo y que no es algo nuevo, por la mala fama que por siempre ha tenido ese sector, pero en esta ocasión señalando que en algunos de los casos eran médicos no certificados para realizar esos procedimientos, e incluso sujetos que no pertenecían al campo de la salud, y que sólo habían llevado cursos o diplomados para aprender sobre la marcha el proceso. ¡Zaz!

Y es que en base al dato aportado por el ex presidente del Colegio Sonorense de Cirugía Plástica, Guillermo Hernández González, en el Estado sólo existen entre 20 y 22 cirujanos plásticos, lo que deja en claro que el resto de lo que abundan son puros charlatantes, o improvisados, con lo que ponen en peligro a los pacientes que caen en sus inexpertas manos, lo que explica el porque hasta muertes ya se han presentado. ¡Pácatelas!

Derivado de que cada vez son más frecuentes las cirugías con las que la gente busca mejorar su apariencia exterior, para aumentar su autoestima, al recurrir entre otras cosas a las liposucciones, aumento de glúteos y senos, asi como de párpados y “papadas”, entre otras, pero con individuos que no están especializados, y es por eso de la alerta que están lanzado y no es para menos. ¡De ese vuelo!

Sin nombres de inhabilitados…A querer y no, pero los que parece que sólo son puras “cortinas de humo”, son los saldos que ha venido dado el de la Contraloría estatal, Guillermo Noriega Esparza, y es que ahora habla de que en el primer año del presente sexenio se han inhabilitado a 52 funcionarios públicos de la administración pasada por posibles hechos de peculado, desvío de recursos y demá$, pero sin dar nombres.

Eso viene a explicar la percepción queya hay, de que “El Memo” Noriega se ha quedado corto a la hora de reseñar las 16 auditadas especiales que según esto han realizado, y que arrojaron 42 investigaciones administrativas que derivaron en 11 denuncias penales que se presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) y Fiscalía General de la República (FGR), por la presunta comisión de delitos. ¡Eso dice!

Tan es así que abundara que: “Las auditorías, por ejemplo, del Hospital General, en nuestro caso observamos $242 millones de pesos, ya no pueden solventar en este momento, se inician los procedimientos de responsabilidades donde se habrán de ver las explicaciones al respecto. Nos interesa mucho decirlo, las investigaciones siguen independientemente de los vaivenes políticos y de más, el trabajo es el trabajo”.

Si se parte de que será el sereno, pero los sonorenses quieren “ver carnita”, o conocer las identidades de los que fallaron a la confianza como vividore$ público$, por no creerse que a estas alturas no se haya conluido ninguno de los juicios que han emprendido como para que puedan “ponerle nombre al niño”, en lugar de continuar escudándose en que no lo hacen para no afectar el debido proceso que se sigue en esos casos. ¡Ajá!

Toda vez que lo único que aclaró Noriega, es que de ese más de medio centenar de burocrátas “congelados” por pasarse de tue$te$, ninguno corresponde a los casos de las conocidas como Operación Safiro y Estafa Maestra, al casi jurar y perjurar que en esas machincuepa$ todavía buscan evitar la prescripción, al trabajar en integrar el expediente, lo que todavía estaría por verse, por las largas que le han dado. ¡Así el dato!

Alertan contra portal “pirata”…Por si algo faltara, resulta y resalta que ahora la Secretaría de Seguridad Pública del Estado “está echando aguas” con relación a una página falsa, o apócrifa, de citas para la regularización de vehículos ilegales de procedencia extranjera, por lo cual están haciendo un llamado de alerta para verificar la autenticidad de los sitios web antes de proceder a realizar el trámite. ¡Cuando menos!

Casi por nada así está el ¡S.O.S! que le está lanzando a los ciudadanos el coordinador del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), Benjamín González Caballero, tocante a ese portal que es el denominado regularizartuauto.com, cuando la plataforma oficial, o de verdad del gobierno de México es la de regularizaauto.sspc.gob.mx. ¡Así la precisión!

De ahí de la advertencia que está haciendo González Caballero, ya que en ese espacio virtual fraudulento que fuera detectado, para agendar una cita con el fin de concretar una de esas legalizadas de los llamados “carros chocolates”, al interesado le solicitan el pago de $2 mil 500 pesos en una cuenta de Oxxo, y con la aclaración de que de no realizarse el depósito se perdería el lugar asignado, por lo que así está el fraude. ¡Órale!

En lo que es “un prietito más en el arroz”, o en esas regularizadas que ya se ampliarán hasta el 31 de diciembre del presente año, porque a esos intentos de timada$ se les agrega las reiteradas fallas que ha tenido el Registro Público Vehicular (Repuve) en línea, y una evidencia de ello es que apenas acaba de reactivarse para que los dueños de los “chocolates rodantes” puedan apartar un turno para poder mexicanizarlos. ¡Ajá!

No en balde es que esa tardanza es lo que ha ocasionado el que surjan vívales como contra los que están alertando, ya que han dejado de operar por tanto tiempo, que la instancia estatal se había dedicado a atender las citas que por alguna razón se habían quedado rezagadas; y por si eso fuera poco también está la problemática de que han estado presentando muchos títulos de los autos americanos que no son los originales.

Correo electrónico: [email protected]