¡Termina impunidad yaqui!

Exhibe Policía a funcionaria

Alerta la falla de un elevador

Rescatarán unidad deportiva

¡Termina impunidad yaqui!…Y finalmente se demostró que lo único que faltaba era la voluntad gubernamental para terminar con una década de impunidad, luego de que el pasado miércoles tomaran la decisión de acabar con los bloqueo$ que los integrantes de la tribu yaqui mantenía en la carretera de Cuatro Carriles, específicamente en la zona de Vícam, aunque se extendían por todo su territorio. ¡De ese pelo!

Eso luego de que “la gota que terminó de derramar el vaso”, o esos exce$o$ en los que por años incurrieron los miembros de ese grupo étnico, es que un día antes, o el martes por la noche, un grupo de yaquis con finta de pandilleros cerraron en forma total esa rúa Internacional, luego de que detuvieron a uno de sus compinches por instalar un retén armado con un arma blanca, y es lo que propiciara ese operativo policíaco de desalojo.

De ahí que “a las quinientas” procedieran en consecuencia, incluso arrestando a 21 de los bloqueadores, entre ellos dos mujeres, a los que sorprendieron en flagrancia, o cobrando por cruzar por esa área, como lo habían hecho desde el 2013 de manera intermitente, aunque en el último tiempo ya se había vuelto permanente y obligado, porque de manera descarada hasta recibos daban por esas extor$ionada$. ¡Ñácas!

Pues así los habían dejado hacer y deshacer al amparo de los diferentes pretextos que habían puesto, primero hace nueve años, dizque como medida de protesta por el trasvase de agua de la presa El Novillo a Hermosillo por el acueducto Independencia; y después porque la Federación no les resolvía sus demandas de la falta de infraestructura, de ahí que se escudaban en que lo que cobraban a lo chino para eso lo destinaban. ¡Ya mero!

Así se iniciaron esos cobros, o robos, que por esos añales cometieron contra los usuarios de esa vía asfáltica, a pesar de que el gobierno federal ya les respondió a sus peticiones, al crear lo que han llamado el Plan de Justicia Yaqui, pero aun así continuaron con esas vaquetonada$, o a$altada$ en despoblado, con lo que acrecentaron su mala fama de que no les gusta trabajar, sino el sólo dedicarse a e$tirar la mano. ¡Zaz!

Y a tal punto se contaminó ese movimiento, que incluso el mismo gobernador Alfonso Durazo Montaño terminó reconociendo lo que ya era por demás evidente, como es el que se encontraron indicios de la infiltración de operadores del crimen organizado entre los manifestantes, y es por lo que ventilaran que existen varias líneas de investigación al respecto en torno a los arrestados, y no es para menos. ¡Vóitelas!

Para el caso es que hicieran un recuento de las últimas intervenciones que han tenido en esa región las diversas instituciones de seguridad federales y estatales, y es que no solamente han decomisado armas de alto poder, drogas y dinero, sino hasta un vehículo con blindaje artesanal, parecido a los “rinocerontes”, por lo que a esos extremos es a los que llegaran, como consecuencia del como los habían venido solapando. ¡Mínimo!

Pero como todo tiene un límite, es que por fin les fueran a la mano al liberar el tránsito por esas latitudes, y además dejando una vigilancia permanente para que no vuelvan a colocarse, de ahí que se deduzca que ya no habrá bloqueo ni boteo, y ante lo cual los alcahuetes jefes pluma blanca de esa etnia no han dicho ni media palabra, con lo que están haciendo valedero aquello de que el que caña otorga, por ser parte de ese abu$o.

Exhibe Policía a funcionaria…A querer y no, pero lo que es una muestra más del como la problemática del transporte urbano ya está tocando fondo por la falta de camiones, es que hasta los agentes de la Policía Municipal de Hermosillo ya les estén dando raite a los estudiantes de los diferentes planteles, como ahora lo hicieran con los preparatorianos del Cecytes la Manga, para que pudieran llegar a la hora a sus clases.

Porque de acuerdo a los voceros de dicha corporación, manejan que se trató de un gesto de buena voluntad de los elementos policíacos, luego de que los alumnos les expresaran preocupación porque no pasaba el camión y estaban en riesgo de no acudir ese Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (Cecytes), y es por lo que “les dieron un aventón”, ya que estaban en su ruta de patrullaje. ¡De ese vuelo!

Toda vez que aclaran que dentro de las labores de tales uniformados policiales está el brindarle auxilio a la ciudadanía cuando surjan situaciones de eventualidad, como por ejemplo en el caso de ese alumnado; o cuando se requiere el servicio de traslado de algún enfermo desde su domicilio; e igual en eventos de lluvias intensas e inundaciones en la ciudad, en las que las personas necesitan auxilio por autos varados, o rescates.

Sin embargo y por encima de esa buena acción de los oficiales de la “Polichota” capitalina, es un hecho que volvió a representar una enésima exhibida para la pintada titular del Instituto de Movilidad y Transporte, la por algo cuestionada de Lirio del Castillo, por ser hora de que no ha podido resolver esa deficiencia trasporteril, que por el contrario se ha agravado en vez de presentar una mejoría como lo ha prometido. ¡Ups!

Y es que con esos “aventones” para trasladar a los escolapios a sus centros escolares se evidencia que sigue sin haber una estrategia de Lirio Anahí para eficientar ese ámbito, como lo denota que al pasaje cada vez les cueste más trabajo el transportarse a sus actividades, y es que simplemente no ha tenido la capacidad para solucionar esa irregularidad causada por la carencia de ruleteros, lo que confirma que no ha “dado con bola”.

Alerta la falla de un elevador…Lo que sí que debe ser una alerta para el de la Unidad Estatal de “Desprotección” Civil, Juan González Alvarado, es que el elevador de la plaza comercial Colossus se haya quedado atorado y que las personas atrapadas tuvieran que ser rescatadas por los bomberos, en lo que es una falla de la que afortunadamente resultaran ilesas, ya que se hablaba de que se había caído. ¡Tómala!

No obstante y a partir del informe reportado por González Alvarado y compañía, se debió a un desperfecto en uno de los cristales templados que conforman ese ascensor, lo cual no pasó a mayores, salvo de los sustos y apanicamientos que provocó entre quienes se quedaron encerrados, en lo que es una torre localizada en la confluencia de los bulevares Luis Donaldo Colosio Murrieta y Las Quintas, en la colonia Santa Fe. ¡Glúp!

Con todo y que en la llamada de emergencia que hicieran el 911 se decía que dicho aparato de sube y baja se desplomó con varios usuarios en su interior, y que es algo que igualmente se comentara a través de las redes sociales, y es por lo que a ese complejo no únicamente acudieran los “tragahumos”, sino también los paramédicos de Cruz Roja, quienes ya iban preparados para lo “píor”, cosa que gracias a Dios no ocurrió.

Aun así no deja de ser un aviso de lo que podría pasar en todos aquellos edificios que cuentan con uno de esos elevadores, de los que el más emblemático y conocido es el del Centro de Gobierno, y en el que por cierto ya algunitas veces ha sucedido algo parecido, y es por eso de la interrogante que surgiera, en torno a la supuesta inspección que hacen Juan y sus inspectores para asegurar que les den un mantenimiento y evitar eso. ¿Será?

Al saberse que se hacen revisiones para regular la seguridad de guarderías, maquilas y otros inmuebles, pero tocante a esos sistemas para elevarse es poco lo que se hace público, de ahí que se desconozca lo relacionado con las checadas que se supone que deberían de darles, y que es por lo que se ignora si lo hacen, en aras de prevenir una desgracia por lo peligrosos que son, ya que en cualquier momento podrían precipitarse al vacío.

Rescatarán unidad deportiva…Aunque dicen que las comparaciones son ociosas, pero para que vean la trasecendencia que tendrá la obra recién anunciada por el alcalde, Antonio Astiazarán, como es la rehabilitación de la Unidad Deportiva El Cárcamo, es que en ella invertirán $22 millones 586 mil pesos, a diferencia de los poco más de $7 millones que canalizarán para el rescate del Parque de La Sauceda. ¡Órale!

En lo que es un terreno deportivo que por cierto está aledaño a ese abandonado lugar de recreo que por chochorricienta ocasión pretenden rescatar, lo que habrá que ver si ahora sí es cierto, y que se ubica en las inmediaciones de la presa Abelardo L. Rodríguez, más específicamente a un lado del Vado del Rio, ya que según lo adelantado por Astiazarán Gutiérrez, después de esa remodelada “será otra cosa mariposa”.

Si se parte de que el proyecto de modernización del Cárcamo contempla la creación de cuatro campos de béisbol, dos canchas de basquetbol, una de fútbol con pista profesional, otra más de voleibol, además de andadores, un comedor urbano, áreas para hacer ejercicio, juegos infantiles, kiosko, así como un espacio para adultos mayores y vegetación nativa, según lo reseñado por “El Toño” Astiazarán. ¡Ni más ni menos!

Al resaltar que: “Así es que, con esta obra no vamos a dejar a nadie sentido, va haber lugares para hacer deporte para niñas, para niños, lugares para hacer deporte para adultos, va haber lugares para practicar deporte también para adultos mayores, va a estar adecuado para infantes y personas con alguna discapacidad, vamos a tener un lugar digno que mucha falta nos hace en la ciudad para poder convivir en familia”. ¿Cómo ven?

Más menos así está esa rehabilitada con la que sí que se le cambiará la cara a ese sector del Oriente de esta Capital, misma que programan concluir éste mismo año, para beneplácito de la comunidad deportiva que ahí practica esas especialidades, y quienes sí que estarán viendo un antes y un después, luego de que en el anterior trienio de Célida López, hasta quisieron vender ese predio, pero como protestaron no lo hicieron. ¡Pácatelas!

Correo electrónico: [email protected]