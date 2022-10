¡Trae plan el líder del PAN!

Ponen fin a bloqueos yaquis

Siguen protestas contra SEC

Al fin ayudan a damnificados

¡Trae plan el líder del PAN!…Y contra todo lo que pudiera pensarse, por aquello de que hasta hoy el panismo no han hecho mucho ruido, pero el que dio muestras de que sí es real la dirigencia estatal del PAN que actualmente encabeza, es Gildardo Real, por la claridad con la que ayer expusiera lo que quieren de cara a los comicios del 2024, en lo que fuera su comparecencia ante los periodistas de la Mesa Cancún. ¡Órale!

Toda vez que el siempre frontal y arrojado de Real Ramírez confesó y reconoció el gran reto partidista que tienen por delante, de ahí que para empezar la primera meta que se han trazado es cuando menos conseguir el doble de posiciones de las que hoy en día tienen, que son 8 alcaldías, 3 diputaciones locales y 68 regiduría, eso sin quitar de la mira el que en todo momento irían por “todas las canicas”, por lo que sí que trae plan.

Eso bajo la visión de que son considerados como la segunda fuerza política, pero el plan es el de ampliar la posibilidades de triunfo impulsando un partidismo ciudadano y municipalista, pero volviendo a retomar y abanderar las causas ciudadanas que le dieron origen al Partido Acción Nacional (PAN), y que es en lo que han estado trabajado desde enero, después de que en diciembre asumiera la presidencia. ¡Qué tal!

O séase que de acuerdo a lo planteado por Gildardo, de esa forma han estado sacando a los panistas del marasmo en que se encontraban, por el empantanamiento en el que estaban, derivado del desencanto acumulado, primero por perder la gubernatura en el 2015, y después por “el tiro de gracia” que recibieran en el 2018 con lo de la ola Lopezobradorsita que a todos los partidos políticos arrasara. ¡De ese pelo!

Sin embargo y a decir del “Gilo” Real en esa misión están de “sacar a flote” el barco blanquiazul, como es volviendo a las plazas y colonias a tocar las puertas para venderles la propuesta de que más que una oposición, son la única opción para sumar a todos los que están inconformes con lo que es el gobierno de Morena en todos sus niveles, después de que llegado el momento hasta ellos mismos se dividieran. ¡Glúp!

Y aclarando el ya tres veces diputado local que no le estarán apostando a una alianza con el PRI y PRD, sino que la estrategia es la de ir solos en la venidera contienda electoral, pero sin estar cerrados a que éstas pudieran concretarse en lo municipal, donde además también privilegiarán la selección de los aspirantes a los diferentes puestos de elección popular para evitar que haya las clásicas imposiciones. ¡Esa es la idea!

Para el caso puso como ejemplo que a la fecha han renovado 39 comités directivos municipales de manera democrática, o sin que haya habido “línea”, y mucho menos las mal afamadas “cargadas”; y lo mismo adelantó que ocurrrirá el fin de semana de enfrente, cuando elegirán a los nuevos consejeros estatales, y sin pleitos con nadie, por a todos los grupos estarlos tomando en cuenta para que participen. ¡Mínimo!

Ante lo que se concluye que Real sí que está jugando con cartas abiertas, en aras de que impere a la unidad, empezando por dejar de lado los intereses personales; y a la vez precisando que hasta la fecha no ha tenido un contacto con el gobernador, Alfonso Durazo, como con ninguno de sus funcionarios, pero que tampoco es parte de la agenda, con todo y que es un creyente de la gestión, como buen operador que dicen que es.

Hacen bloqueo malandrines…Como chango ve, chango hace, resulta que ahora hasta los malandrines están asalatando en la carretera de Cuatro Carriles en el territorio yaqui, como lo exhibe el que tras la detención de un joven con finta de delincuente, y quien portando una arma blanca colocó un retén de cobro a la altura de Pótam, otros de sus compinches procedieron a realizar un bloqueo total de tres horas. ¡Tómala!

Porque con ese cierre vial exigían la liberación de un tal Oliver, de 22 años de edad, al que detuvieron con una solera de 46 centímetros de largo para ponerlo a disposición del Ministerio Público, después de que se le encontraran billetes y monedas producto de esa extor$ión que hacen contra los usuarios de esa rúa Internacional, lo que provocó una caos vehícular que se descongestionó hasta las 22:00 horas. ¡Vóitelas!

Es por lo que finalmente actuaron las instancias policiales, luego de que con esa toma carreteril bloquearan el tránsito, por lo que procedieron a realizar un operativo especial deteniendo en flagrancia a cinco sujetos con aspecto de pandilleros por el delito ataque a las vías generales de comunicación, siendo éstos Sergio “N.”, de 23 años; Guadalupe “N.”, de 24; Alejandro “N.”, de 24; y dos adolescentes de 16 y 17 años. ¡Ouch!

Más menos así estuvo ese condenable chantaje, que es un reflejo de los impunes exce$o$ que les han permitido a los integrantes de esa tribu que desde hace años mantiene esos filtros de cobranza de cuotas para dejar pasar en el área de Vícam y otros puntos de esa zona, porque ahora hasta esa clase de asaltantes están recurriendo a captar ese dinero fácil, y hasta armados, como en esta ocasión se demostrara. ¡Ñácas!

De ahí que la duda que ahora queda, es ver si las corporaciones policíacas estatales y federales empezarán a “agarrar corte parejo” al momento de proceder contra esos atracadores carreteros, porque los que están en la citada población y el resto de esas latitudes étnicas, igual están incurriendo en una actividad delictiva, y con plena impunuidad, porque hasta hoy no les han hecho nada, sino que los han $olapado. ¡De ese tamaño!

Aunque de última hora ayer por la tarde afloró que finalmente se decidieron a actuar contra esos atropellos, por lo que con el apoyo de la Guardia Nacional le pusieron fin al retén de Vícam, donde tenían años cobrando cuota$, arrestando a unos 20 que se opusieron para turnarlos ante la Fiscalía General de la República (FGR), cuyo delegado es Francisco Sergio Méndez, en lo que es algo que desde hace mucho debieron haber hecho.

Siguen protestas contra SEC…Al que sí que le queda la popular expresión de que ¡ni como ayudarlo!, por como las manifestaciones en su contra se han vuelto una constante, es al rebasado titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Aarón Aurelio Grageda, y para prueba está el que ayer fueran los padres de familia del CAME 7 los que bloquearon la carretera Hermosillo-Bahía de Kino en el kilómetro 102.

En lo que es una enésima protesta de los paterfamilias, pero para demandar lo mismo de siempre, como es el servicio de agua en esa escuela, y el contar con baños dignos para los alumnos, que por cierto son de educación especial, pero ni así Grageda Bustamate y sus segundones les han garantizado las condiciones más básicas para que reciban sus clases, y es por lo que salieran a exhibir su reiterada incompetencia. ¡Pácatelas!

Es por esa razón que a los papás del plantel del CAME 7 no les quedara “díotra”, más que el también opta por frenar el tráfico en esa cinta asfáltica, como ya lo han hecho los progenitores de infinidad de planteles, para a eso de las 9:00 horas de la mañana con pancartas en mano exigir la presencia del personal de la SEC, con el fin de que acudieran a solucionarles esa problemática, porque simplemente los habían estado ignorado. ¡Zaz!

Así que hasta que los achichincles de Aarón Aurelio se aparecieron en el lugar de esa revuelta organizada por los inconformes, es que dejaran libre el paso a las largas filas de carros que se formaron, y todo por no actuar a tiempo, y cuando menos escuchar a los demandantes, con todo y que en la mayoría de los casos al rato vuelven con esas protestas, porque después les incumplen con las promesas que les hacen. ¡Así la falsedad!

Casi por nada es que digan que a ese grado ha llegado la nulidad de Grageda, por no entenderse de otra forma el que continúen esos levantamintos por la falta de lo más elemental en esos centros educativos de Eduacación Básica, cuando es algo que deberían de tenerles asegurado, por lo que sí que está de no creerse, y a lo que se le suma que el que no cuenta con el más mínimo tacto para abordar esas rebeliones. ¡Ni más ni menos!

Al fin ayudan a damnificados…Quien vaya que corrió el riesgo de que le dijeran ¡vale más tarde que nunca!, es la secretaria de Bienestar de la Federación, Ariadna Montiel Reyes, luego de que ayer hiciera un recorrido por Guaymas y Empalme para la entrega de los apoyos a los damnificados de las inundaciones causadas por las lluvias registradas el 20 y 21 de agosto, es decir, casi un mes y medio después. ¿Cómo ven?

No obstante y que para justificar esa tardanza manejan que el gobierno federal también anda “corto de lana”, cuando lo cierto es que para los montos monetarios que operan no les representan mayor cosa los alrededor de $48 millones de pesos que les significará el asignarle $35 mil pesos a cada una de las mil 368 viviendas que resultaran dañadas por los aguaceros, y que accederán a ese programa asistencial. ¿Qué no?

Al suponerse que en todo ese tiempo que ya ha pasado la mayoría de los afectados ya arreglaron los inmuebles donde viven, aunque a estas alturas tampoco “le harán el fuchi” esa cantidad, que ahora sí que “les cayerá del cielo”, o cuando ya ni la esperaban, por de a cómo otras veces también los habían dejado esperando más de la cuenta, y es que lo que es el levantamiento del censo lo hicieron desde septiembre. ¡Así el retraso!

Pero a pesar de todo eso lo único cierto es que los inundados habitantes de las colonias Fátima y Bella Vista, son de los primeros que estarán recibiendo ese respaldo de manos de Montiel Reyes, por ser las áreas habitacionales que presentaran mayores estragos por el diluvio que tuviera lugar, y ya posteriormente los estarán haciendo llegar hacia otros sectores, pero la interrogante es de si hasta cuándo les tocará. ¡Ups!

Aun así lo que no se puede pasar por alto, es que sí ya les repartieron esa cachata a unos, con eso el compromiso será mayor para que igualmente les llegue esa ayudada a los que faltan, partiendo de que todos deben ser coluado$, o rabones, a no ser y que también vayan a “jinetear” esos fondos, como lo han hecho con los casi $200 millones que no le han enviado a Sonora, producto de la regularización de “autos chuecos”.

Correo electrónico: [email protected]