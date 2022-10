Será Hilary Swank madre de gemelos a sus 48 años

“¡Voy a ser mamá! Y no solo de uno, sino de dos. Es muy agradable poder hablar de ello y compartirlo”, dijo la actriz

Hilary Swank, la actriz ganadora del Óscar, reveló en un programa de televisión que está esperando gemelos y que su fecha de parto será el próximo 16 de abril, el mismo día que el cumpleaños de su difunto padre, Stephen Michael Swank.

“¡Voy a ser mamá! Y no solo de uno, sino de dos. Es muy agradable poder hablar de ello y compartirlo”, dijo la actriz de 48 años.

De acuerdo con información de Daily Mail, Swank se encuentra en el segundo trimestre de su embarazo, está casada con Philip Schneider y los gemelos serán sus primeros hijos.

“Mi ropa comenzó a no quedarme así que tuve que cortar mis jeans. Luego me puse una chaqueta que tampoco pude seguir usando”, dijo la actriz durante su programa Alaska Daily.

La estrella de “Karate Kid IV” también compartió que tanto en su familia como en la de su esposo hay gemelos, afirmando que es una gran bendición.

Swank adelantó que su esperado regreso al universo de “Karate Kid” para la serie Cobra Kai aún no es un hecho, ya que afirmó durante el mismo programa que no ha sido llamada por el equipo de producción de Netflix.