Se disculpa Alexis Vega con afición de Chivas

El “10” de las Chivas, Alexis Vega, reconoció otro fracaso en el Guadalajara, al caer eliminados en el Repechaje ante el Puebla.

Las Chivas se despidieron del torneo Apertura 2022, luego de empatar 1-1 en el duelo en el Estadio Cuauhtémoc y perder en la tanda de penales.

“Es un fracaso rotundo lo que estamos viviendo, no queríamos vacaciones pero así es esto, pedirle disculpas a toda la afición que siempre estuvo con nosotros”, mencionó Alexis Vega.

“Hay una molestia en cada uno de nosotros, desde el cuerpo técnico hasta los jugadores. No nos comportamos a la altura y esperar a ver qué pasa, muchos cambios o no sé, quizá por ahí tomarán decisiones importantes y nosotros tomarlo con mucha responsabilidad. Tenemos que ser muy críticos en esta situación”, añadió el jugador de Chivas.

Con Alexis Vega en las Chivas, el Rebaño únicamente ha disputado dos Liguillas y ha sufrido cinco eliminaciones antes de la Fiesta Grande.

Además, en partidos de Fase Final, Alexis Vega solo ha anotado un gol desde que viste los colores de las Chivas.