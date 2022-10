Se defiende de ataques Verónica Castro

La actriz aseguró que esta situación le da tristeza y lástima

Verónica Castro fue acusada públicamente de acoso a niñas menores de edad debido a que supuestamente mantuvo conversaciones subidas de tono con un grupo de fanáticas.

Esto fue revelado por una par de periodistas en Youtube y después de las acusaciones se filtraron las conversaciones que sostuvieron algunas de las jóvenes integrantes del equipo.

En ellas se decía que Verónica les pedía “el sapito” a sus “nietas”, es decir, imágenes de los genitales de las menores con los que mantenía contacto.

Al respecto, la conductora hizo fuertes declaraciones al programa “Ventaneando” sobre la joven que al parecer filtró las conversaciones y dudó de su estado de salud mental actual.

“Está muy necesitada de amor y de guía… la siento como desubicada, va de un lado para otro. Me da tristeza, me da lástima que hagan esto con gente”.

En palabras de la conductora, la joven está manipulada por otras personas que la colocan frente a la pantalla con el fin de desprestigiarla.

“A mí de verdad me da tristeza, me da lástima, me duele que hagan esto con gente joven porque parece que la sufrió mucho de pequeñita, tiene problemas graves. Hay que tener mucho cuidado con esta gente”.

Comentó que no se pueden tomar en cuenta las declaraciones de los periodistas porque no existe una denuncia formal en su contra ya que los padres son quienes deben actuar en este tipo de situaciones.