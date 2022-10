Se declara lista desde ya Gaby Agúndez para los Juegos Olímpicos París 2024

Recientemente fue nombrada entre las 300 líderes más influyentes de México, una medalla más que puede presumir a los 22 años de edad

Luego de dos operaciones, la medallista olímpica Gaby Agúndez se declara lista para comenzar su proceso hacia los Juegos Olímpicos París 2024.

“Lo importante era estar al 100, fueron días difíciles, yo que siempre me mantengo activa, fue complicado mantenerme dos semanas en cama sin poder moverme. Regresar de una operación no es nada sencillo.

“El doctor me dijo ‘si quieres llegar a París en las mejores condiciones tienes que operarte”, contó la clavadista en videoconferencia.

“Puedo decir que oficialmente regresé a mis entrenamientos, sé vienen buenos retos el próximo año, mentalmente estoy lista para asumir estos retos”.

Llegar como medallista olímpica a su segunda justa es una motivación.

“Eso sería una gran responsabilidad, trabajé toda mi vida para este compromiso”, apuntó.

“Tokio 2020 me dejó un buen sabor de boca también en lo individual con el cuarto lugar, me sentí muy bien y muy motivada, me dejó con una espinita de que se puede hacer mejor. Ya pasó Tokio, ahora es París 2024”. Recientemente fue nombrada entre las 300 líderes más influyentes de México, una medalla más que puede presumir a los 22 años de edad.

“Haber estado dentro de los 300 líderes más influyentes de México es un orgullo, es el compromiso de ser un ejemplo de disciplina, de responsabilidad y ganas de salir adelante, asumo ese reto y ese compromiso”, enfatizó.

La pupila de Iván Bautista priorizará los eventos que otorguen plazas olímpicas como el Campeonato Mundial de Natación se celebrará en Fukuoka y los Juegos Panamericanos Santiago 2023.