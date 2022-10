Saldrá “El Checo” en la cuarta posición en el Gran Permio de México de la F1

Max Verstappen logró acreditarse su sexta posición de privilegio en la temporada

Max Verstappen se comió los sectores 1 y 3 y logró la pole position del Gran Premio de la Ciudad México, donde Sergio Pérez saldrá en la cuarta posición.

El bicampeón del mundo hizo un 1’17″775 para acreditarse su sexta posición de privilegio en la temporada. Checo terminó con 1’18″128.

George Russell (1’18″079), de Mercedes, no pudo defender el dominio en las últimas dos pruebas libres y saldrá segundo. Lewis Hamilton se quedó con el tercer cajón.

Con una temperatura en el ambiente de 24 grados centígrados, los primeros en salir a la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez fueron los Haas de Mick Schumacher y Kevin Magnussen, seguidos de Williams y Aston Martin.

“El Checo” Pérez se presentó en la Q1 con neumáticos blandos y su primer tiempo fue de 1’20″408.

Max Verstappen arrancó con 1’19″222, y fue seguido por Charles Leclerc y un invitado inesperado, Valtteri Bottas, quien se metía tercero.

El tapatío cayó al décimo puesto, se mantuvo en pista y registró 1’19″706 para subir a la sexta posición.

Lewis Hamilton con 1’19″169 fue el mejor de la Q1, pero lejos del 1’18″399 que registró su compañero George Russell en la práctica 3.

Los que no pasaron el primer corte fueron Schumacher, de Haas, los dos Aston Martin, Sebastian Vettel y Lance Stroll, y los dos Williams de Alex Albon y Nicholas Latifi. Stroll arrancará desde el fondo de la parrilla por la sanción de tres posiciones.

Pérez salió para la Q2 con neumáticos blandos usados y mejoró poco en su primer intento con 1’19″690, mientras su compañero Verstappen registró 1’18″934.

Mercedes seguía dominando con Hamilton (1’18″552) y Russell (1’18″565) y Ferrari se mantenía lejos con Leclerc, sexto, y Sainz Jr., octavo. Y Bottas no soltaba el tercer lugar.

Con menos de cinco minutos y posición 12, Checo regresó a la pista con gomas rojas nuevas y mejoró en los tres sectores para llegar a la barrera de los “18” con 1’18″615 que lo subió, momentáneamente, al tercer puesto.

Hamilton (1’18″522), Sainz Jr. y Verstappen quedaron en lo más alto de la Q2 y los eliminados fueron Daniel Ricciardo, de McLaren; Guanyu Zhou, de Alfa Romeo; Yuki Tsunoda, y Pierre Gasly, de AlphaTauri; y Kevin Magnussen, de Haas, quien tiene una penalización de 5 puestos.

Pérez montó otros neumáticos blandos nuevos y marcó récords en los tres sectores para ponerse primero, en su primer intento, con 1’18″153 y Verstappen fue el primero en entrar a la zona de los “17” con 1’17″947 para ubicarse en la punta.

Hamilton había quedado detrás del Max, pero le eliminaron la vuelta por límite de pista en la vuelta 3 y cayó al noveno. Russell sí mantuvo la segunda posición con 1’18″079.

“El Checo” se jugó su última carta con otras gomas nuevas y si bien mejoró en los sectores 1 y 3, no le alcanzó para mejorar su cuarto puesto.

El RB18 de “El Checo” presentó un problema técnico al no contar con la telemetría en toda la sesión.