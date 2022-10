Rompe tendencia ascendente de violencia: Gobernador Alfonso Durazo

En su primer informe subrayó que en materia de seguridad el avance es lento pero progresivo en materia de seguridad

Al hacer un desglose de los logros en su primer año de gestión, el gobernador Alfonso Durazo Montaño, subrayó que en materia de seguridad se ha avanzado de manera lenta pero progresiva.

Subrayó que según datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública en lo que va de la actual administración estatal, el homicidio doloso ha bajado seis por ciento, lo que rompe una tendencia de violencia ascendente desde el año 2013, detalló.

En tanto, el feminicidio se redujo en un 40 por ciento, el robo a casa habitación bajó a 16 por ciento, el robo a transeúnte el siete por ciento, el robo de transporte público 40 por ciento, la extorsión al 11por ciento, el narcomenudeo disminuyó en 18 por ciento y la violencia familiar 14 por ciento, y admitió que estos avances, aún insuficientes, son resultado de un nuevo modelo coordinado desde la Mesa Estatal de Seguridad.

La Fiscalía General de Justicia del Estado ha logrado el primer lugar en carpetas judicializadas y sentencias condenatorias a nivel nacional, registra un aumento del 40 por ciento en la ejecución de órdenes de aprehensión.

El Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado a graduado a 615 nuevos elementos en tres generaciones, se recibieron 866 policías para custodiar un estado de casi 180 mil kilómetros cuadrados de extensión territorial, un policía por cada 200 kilómetros cuadrados.

“El compromiso, dicho con toda honestidad era que para fin de año graduáramos a mil elementos para duplicar el estado de fuerza de la Policía Estatal de Seguridad Pública; sin embargo, con toda honestidad, nos quedaremos debajo de la meta porque no tenemos presupuesto”, precisó Durazo Montaño.

Acciones contra la corrupción

Se han realizado 16 auditorías especiales y 50 investigaciones siguen abiertas, hay 52 servidores públicos inhabilitados y once denuncias penales en curso, anotó.

“Sin aspavientos, sin pensar en la raja política que es posible obtener de esas acciones, tenemos que acostumbrarnos que la vía de la administración y procuración de justicia sigan su curso sin interferencias del ejecutivo”, comentó.

Destacó que se puso en marcha el programa Sonora Control de Riesgos de Corrupción para dar seguimiento puntual al actuar de las y los funcionarios.

Recuperación económica

La recuperación económica de Sonora avanza de manera excepcional, se cerró el 2021 con 17 mil 996 millones de pesos en inversión extranjera directa, el mejor año de atracción desde el 2013,

“Durante el primer trimestre del 2022 la inversión extranjera directa ascendió a 9 mil 984 millones de pesos, en cuanto a empleo la entidad generó 33 mil nuevos registros ante el IMSS en los primeros nueve meses del 2022 y el indicador de la actividad trimestral del Inegi mostró que el crecimiento de Sonora fue del 5. 6 por ciento anual, la tasa más elevada de la frontera norte”, añadió.

Comprometido con las causas de los trabajadores

En el primer año de gobierno no ha habido ninguna huelga, pero esto no significa que no se haya tenido problemas laborales y el reconocimiento es a sindicato y empresas por favorecer el diálogo, “no hay mayor atractivo para la inversión que la estabilidad laboral”, resaltó Durazo Montaño.

Cinco temas pendientes para el segundo año

Para el segundo año de su gobierno, Durazo Montaño se comprometió atender cinco temas prioritarios que fortalecerán las potencialidades del estado, como son el rezago en el transporte público, déficit en vivienda, mejoramiento de infraestructura urbana y carretera, infraestructura hídrica y continuar en el fortalecimiento de la seguridad pública.