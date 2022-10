Rompe Luis de Llano el silencio tras acusaciones de Sasha Sokol

En un encuentro con medios de comunicación, el productor dijo que no va a llegar a un acuerdo con la cantante. Aseveró tener el apoyo de sus amigos y familiares en este proceso

Luis de Llano rompió el silencio tras la denuncia que hizo Sasha Sokol por haberla sometido a tener un romance cuando ella era menor de edad. Dijo estar feliz y tranquilo.

El 8 de marzo pasado, la cantante lanzó una serie de tuits en los que relató el abuso que sufrió en manos del productor cuando su carrera apenas despuntaba en el mundo de la música.

Posteriormente emprendió una demanda por daño moral, con ella buscan que el hombre ofrezca una disculpa pública y el pago de una indemnización.

En un encuentro con medios de comunicación, Luis de Llano dijo que no va a llegar a un acuerdo con la cantante. Además mencionó tener el apoyo de sus amigos y familiares en este proceso.

“No voy a llegar a ningún acuerdo de nada. Yo estoy muy tranquilo, muy bien, mi familia me ha respaldado muy bien, mis amigos, ustedes la prensa”.

Al ser cuestionado sobre si se arrepiente de haber mencionado en una entrevista que mantuvo “una relación” con Sokol cuando él ya casi tenía cuarenta años y ella no era mayor de edad, aseguró que no.

“Nunca me he arrepentido de nada, al contrario, estoy muy orgulloso de mi nombre, mi trayectoria, mi carrera… Estoy muy orgulloso de quién soy y el que nada debe, nada teme”.

Comentó que no ha hablado con Sasha Sokol e incluso se mantuvo escéptico respecto a que el caso llegue a los tribunales, a fin de que se dicte una sentencia.

“Yo creo que no creo que llegue a los tribunales, pero voy a estar… sí me han notificado, pero yo estoy esperando nada más el tiempo, no es que sea un silencio provocado, simplemente no quiero hablar de eso”.

Negó los rumores de que se haya separado de su esposa, Fabiola Lozano, ni que haya caído en depresión tras saber sobre la denuncia de Sokol.

“Tengo clara mi mente, tengo clara mi vida, tengo clara mi existencia… Estoy muy feliz y espero que esto se resuelva de una forma sana, correcta y justa”.

Tampoco demandará por difamación tras lo dicho por la cantante, pues aseguró ser una persona “recta” y que llegará el momento de defenderse conforme al proceso.

“Yo no me disculpo de nada, ni me arrepiento de nada porque yo no hice nada, según yo y según mucha gente”.