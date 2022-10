Roba 70 mil pesos a Flor Amargo Por un fraude en el banco

La cantante narra cómo fue el atraco y pidió a sus seguidores estar atentos

Flor Amargo denunció que fue víctima de fraude, en el cual le robaron 70 mil pesos de su cuenta de banco. La cantante narró cómo ocurrieron los hechos para que sus fans estén atentos.

Aseguró que desde el banco le llamaron para decirle que su celular estaba hackeado y que desde ahí intentaban saquear sus cuentas, por lo que debía pasar su dinero a otro lugar.

“Que necesitaban pasar mi dinero a una cuenta segura protegida a por el banco, que no me iban a pedir claves, que no me iban a pedir nada, que solamente yo iba a traspasar mi dinero a otra cuenta y que ellos iban a estar mandándome folios para que yo viera reflejado mi dinero”.

En entrevista con Chisme No Like, agregó que los estafadores se hacen pasar por las instituciones banacarias, ya que regresó la llamada y comprobó que el número era oficial.

“En cinco depósitos deposité estos ahorros. Ayer me enteré que a una amiga mía le quitaron 280 mil pesos de la misma manera. Te hablan por teléfono, te engañan, te dicen que deben proteger tu dinero”.

Mencionó que ella confió porque las personas sabían todo sobre su información personal, desde la sucursal donde aperturó la cuenta, su nombre y folios.

“Es gente del mismo banco, utilizan los teléfonos de la gente para llamarles. Ellos saben cuándo porque recién me habían pagado, era un show que me habían pagado en efectivo”.

Comentó que acudió al Ministerio Público para denunciar la situación; sin embargo, solo le dieron largas.