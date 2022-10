Rinden otro homenaje a Silvia Pinal en los Premios Metro

En el Centro Cultural del Bosque se llevó a cabo la entrega, en la que el momento más emotivo corrió a cargo de “La Diva”, ya que fue galardonada por su trayectoria

Gritos en exceso, premios a la diversidad creativa e histriónica y el carisma de Regina Blandón y Michelle Rodríguez como conductoras destacaron en la entrega de los Premios Metro a lo mejor del teatro en México en el periodo 2021-2022.

En el Centro Cultural del Bosque se llevó a cabo la entrega, en la que el momento más emotivo corrió a cargo de Silvia Pinal, ya que fue galardonada por su trayectoria.

La diva del cine, la televisión y el teatro, de 91 años, apareció en silla de ruedas y recibió una ovación de pie de todos los asistentes de más de tres minutos. No dijo nada, y sólo jugueteó con el premio y agradeció con las manos.

“Conozco desde hace tanto tiempo a Silvia que me precio de tener su amistad y les agradezco que me hayan invitado a entregarle este reconocimiento”, dijo Jacqueline Andere, quien acompañó a Sylvia Pasquel para agasajar a Pinal.

Blandón, quien debutaba como conductora en la ceremonia, gustó por sus bromas irónicas y sus ocurrencias del momento, aunque la que se llevó las palmas fue Rodríguez, quien bromeó en sus intervenciones para el homenaje a Pinal y en sus momentos de canto.

Y Blandón polarizó opiniones con su lenguaje inclusivo, ya que puso por delante el “nominades”, “amigues” y “compañeres”.

El galardón a la Mejor Obra Musical, el más codiciado de la noche, fue para Aladdín, mientras que la distinción a la Mejor Comedia se la adjudicó El Camerino de Ofelia y la de Mejor Obra de Teatro correspondió a Junio en el 93, que también le dio el premio de Mejor Dirección a Martín Acosta.

Cuando Gerardo González subió al escenario a recoger su réplica de Los Premios Metropolitanos de Teatro, a la Mejor Actuación Musical Masculina, por The Prom, obtuvo una nutrida ovación y fue de los pocos que no recibieron rechiflas.

“Siempre es grato acudir a una reunión donde se festeja la vida a través del teatro“, fue como inició su discurso González, el cual llevaba escrito y se perdió en la lectura. Terminó dedicándole su galardón a todo el ensamble de la obra.

Como parte de los números en vivo, hubo un fragmento de los musicales The Prom, Siete Veces Adiós y Aladdín, entre otros, y entre los presentadores de trofeos y homenajes estuvieron Alejandro de la Madrid, Alejandro Calva y Karol Sevilla.

La mayoría de los ganadores se ausentaron y enviaron representantes a recoger su premio, como Luis Mario Moncada, que ganó por Junio en el 93 en Dramaturgia Mexicana, pero quien subió al estrado ni se presentó. Lo mismo sucedió con Otto, que ganó Mejor Espectáculo Unipersonal y cuyo premiado, Óscar Serrano Cotán, no acudió por estar trabajando. Así se replicó la situación con, por lo menos, la mitad de los triunfadores.

Momento bochornoso

Y el momento más bochornoso se dio cuando desde una zona trasera no se aceptó el resultado y algunos gritaron, furiosos, que el premio para Casey Nicholas por Mejor Dirección, en Aladdín, no era merecido. Uno incluso gritó “¡vendido!”.

A bastantes asistentes les ganó la emoción, y cuando escucharon que su predilecto ganaba o perdía, gritaban y no dejaban escuchar el nombre de todos los galardonados, incluso interrumpían el discurso de los ganadores o representantes de distinguidos.

“Este año la ceremonia se trata de ser vistos, ¿creo que tienes algo que decir?”, le dijo Michelle Rodríguez a ManuNna cuando acudieron a presentar la Mejor Obra para Público Joven, que ganó Pedro Melenas y Otras Historias para Desobedientes. Lo que dijeron ambas influencers resumió la mayoría de los discursos de reconocidos, ya que se enfocaron en ser vistos, en la diversidad y en tener ofertas de trabajo.

El escenario tuvo como motivo focal un círculo metálico, tal como lo es el galardón que reciben los premiados, y estuvo rodeado de mosaicos y rombos que le dieron color a la noche y fungieron como fondo para los momentos más emotivos.