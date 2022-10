Rinden homenaje “exprés” a Andrés García

El actor pasó un rato agradable arropado por su familia y amigos cercanos, pues comió rico, fumó puro, cantó corridos y hasta echó balazos

En los complicados días de salud que enfrenta Andrés García, de 81 años, el actor pasó un rato agradable arropado por su familia y amigos cercanos, pues comió rico, fumó puro, cantó corridos y hasta echó balazos.

No era su cumpleaños, ese lo festejó el 24 de mayo en otra reunión en su residencia de Acapulco.

La razón por la que el miércoles decidieron unirse unas 30 personas con el eternamente galán fue para celebrar su vida, y honrarlo como se merece, en su casa, en el bello puerto, ubicada a un lado del mar, por eso a su hogar lo llaman “El Paraíso”.

Desde la cama, donde se ha mantenido por el delicado cuadro de salud que padece, cirrosis hepática, problemas en la médula espinal y anemia, el actor, director y productor bajó con ayuda de su esposa, Margarita Portillo, y de su bastón, hasta los jardines de su residencia donde se instalaron para la recepción.

Germán Lizárraga y su banda lo recibieron con “Mi Gusto Es”. Andrés, de sombrero, sonreía y aplaudía a los músicos según un video dado a conocer de la comida iniciada a las 15:00 horas.

También interpretaron el corrido “Los Casquillos de mi Cuerno”, con el que el histrión quiere irse de este mundo.

“Según yo, estoy bien, pero estoy cansado. Tengo anemia, entonces me tienen que poner hemoglobina cada cierto tiempo, y luego se me olvidan (las cosas), y ya me quedo como guango. Ahora estoy en la cama reponiéndome”, contó Andrés, vía telefónica, un día después del jolgorio.

Sus ánimos andaban hasta el cielo

El día de la fiesta sus ánimos andaban hasta el cielo. Incluso respondió una llamada en la que aseguró: “Ya estoy un poquito mejor, pero ahí voy, es que la espalda la tengo lastimada”.

La emoción de reunirse con la gente que lo quiere se le notaba en la voz, se escuchaba entusiasmado. Sin efectos de medicamentos.

“Este homenaje lo hicimos familiares y amigos de Andrés; él estuvo feliz”, afirmó Yolanda Garza, veterana amiga del actor, quien compartió la mesa de honor con el festejado.

La recepción duró cerca de cuatro horas entre comida, charla, música y risas.

“Andrés estuvo cantando toda la tarde. Estuvo feliz, tiró balazos”, compartió Garza sonriendo.

Después, García se retiró a descansar. En este improvisado homenaje que organizó su esposa junto con Lizárraga.

“Éramos 30 personas, ya con los músicos, unos 60, porque además de la banda, llegó un mariachi que contrataron. Yo también le canté, él me pidió que le cantara un tema, ‘Si Nos Dejan’.

“Esto surgió cuando vieron (en un video) que Andrés quería que en su funeral le tocaran el corrido ‘Los Casquillos de mi Cuerno’, entonces don Germán se comunicó con Margarita y les dijo: ‘¿por qué en su funeral?, por qué no en vida'”, contó Garza.

En las imágenes del evento, Andrés se ve sonriente, con una actitud muy diferente a la difundida hace unas semanas, cuando dio a conocer que ya estaba cansado y vivía sus últimos días.

A este galán otoñal aún le gusta oler bonito, andar limpio, por eso concluyó la llamada, pues le tocaba la hora de su baño.