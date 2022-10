Revelan acoso sexual sistémico en futbol femenil En Estados Unidos

Una investigación independiente sobre los escándalos que estallaron en la

Liga Nacional Femenina de Futbol (NWSL) la temporada pasada encontró que el abuso emocional y la conducta sexual inapropiada eran sistémicos en el deporte, afectando a múltiples equipos, entrenadores y jugadoras, según un informe publicado este lunes.

“El abuso en la NWSL tiene sus raíces en una cultura más profunda en el futbol femenino, comenzando en las ligas juveniles, que normaliza el entrenamiento verbalmente abusivo y desdibuja los límites entre entrenadores y jugadoras”, escribió la ex fiscal general interina de Estados Unidos, Sally Q. Yates.

El documento surgió después de que las ex jugadoras de la NWSL, Sinead Farrelly y Mana Shim, presentaran denuncias de acoso y coerción sexual que datan de una década atrás y que involucran al ex entrenador Paul Riley. Pero estaba claro que los problemas estaban generalizados. Cinco de los 10 entrenadores en jefe de la NWSL la temporada pasada fueron despedidos o renunciaron en medio de acusaciones de mala conducta.

“El abuso verbal y emocional que las jugadoras describen en la NWSL no es simplemente un entrenamiento ‘duro’. Y las jugadoras afectados no quieren llamar la atención. Están entre los mejores atletas del mundo”, escribió Yates.

Los investigadores entrevistaron a más de 200 personas. Unas dos docenas de entidades y particulares aportaron documentos. La Federación de Estados Unidos (US Soccer) también proporcionó documentos y se revisaron 89 mil que se consideraban probablemente relevantes.

La presidenta de la US Soccer, Cindy Parlow Cone, calificó los hallazgos de “desgarradores y profundamente preocupantes”.

El informe hizo numerosas recomendaciones para priorizar la salud y la seguridad de las jugadoras. Entre ellos está el requisito de que los equipos informen con precisión la mala conducta de los entrenadores a la liga y a la Federación para garantizar que los entrenadores no puedan moverse entre equipos. También exige una investigación significativa de los entrenadores y una investigación oportuna de las denuncias de abuso.

La investigación se centró en tres ex entrenadores Riley, Christy Holly, de Racing Louisville, y Rory Dames, de Chicago Red Stars.