Revela Yolanda Andrade intimidades de pareja

En reciente entrevista, la conductora contó cómo Montserrat Oliver le perdonó un engaño con Verónica Castro

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver conformaron una de las parejas más queridas del espectáculo en México. Y aunque la relación llegó a su fin, las famosas mantienen una gran amistad.

En diferentes ocasiones han hablado sobre su noviazgo, pero ahora Yolanda Andrade reveló una carta muy especial que recibió de Montserrat.

En entrevista con Isabel Lascurain para su canal de YouTube, la conductora recordó que en aquella carta Oliver le dijo que aún la amaba a pesar de que Andrade le fue infiel con Verónica Castro.

“Tronamos y fue mi culpa porque la engañé con otra persona. Fui bien cabrona porque el otro día me encontré una carta que nunca leí hasta hace poco. La carta decía: ‘No me importa que tú tengas esas emociones con esa persona, con Verónica, pero te quiero decir que te perdono y no te quiero perder por esa inquietud que estás viviendo’. Me lo escribió Montserrat y yo no leí la carta hasta hace poco”, dijo Yolanda.

Asimismo, Andrade mencionó que se tardó años en leer la carta pese a que Montserrat siempre le saca el tema. Pero una vez que terminó de leerla comenzó a llorar por todo lo que le había escrito su ex.

“La Montse siempre me decía: ‘Leíste lo que te dije’ y no la había leído y lloré porque dije: ‘¿Cómo me está perdonando ella algo tan fuerte que pasó?’. Decía que siempre te voy a amar y unas cosas muy bonitas, yo creo que por otra parte fue sano”.