Revela Rebecca Jones motivos de su divorcio tras 26 años con Alejandro Camacho

En reciente entrevista, la actriz dio más detalles de su divorcio y afirmó que nadie sabe lo que pasaba detrás de las puertas

Una de las parejas más famosas del medio del espectáculo en México la conformaron Rebecca Jones y Alejandro Camacho, quienes estuvieron casados por 26 años.

Además de la convivencia como esposos también trabajaron en varias novelas, como “El ángel caído”, “Cuna de lobos” o “Para volver a amar”, por lo que su divorcio en 2011 causó gran sorpresa a todos sus fans.

En septiembre pasado, la actriz se molestó con su ex luego de que declarara que le había regresado el cáncer, situación que negó.

“Es el padre de mi hijo, pero no vive conmigo ni sabe nada de mi vida ni tiene por qué opinar acerca de mi salud”, dijo Rebecca.

Ahora, en una entrevista para el programa Montse y Joe reveló las razones por las cuales se separaron. Además, aseguró que no mantienen contacto.

“Siempre que me preguntan que si lo veo, que si nos frecuentamos, yo digo: ‘pues para eso nos divorciamos (para no vernos)’. No se borran (los años de matrimonio), cada segundo de tu vida te conforma, pero no quiere decir que te quedes estancado ahí”

Jones, de 65 años, dijo que duraron tanto tiempo por presión social, pues el público los veía como la pareja ideal.

“Si tú ya no estás bien en una situación no tienes por qué quedarte ahí por complacer al público, que es lo que me pasó a mí. Es que éramos la pareja perfecta casi, casi, pero nadie sabe qué pasaba detrás de las puertas. Es muy sencillo, eres feliz hasta que dejas de ser feliz y entonces te divorcias, es una cosa que pocas mujeres se atreven a hacer en este país”

Asimismo, dejó en claro que sí disfrutaba trabajar con Alejandro Camacho por ser un gran actor. Aunque ya separados sí fue complicado cuando actuaron juntos.

“Fue difícil cuando me divorcié porque después seguimos trabajando juntos, hicimos “El curioso incidente del perro a media noche”… fue bien, nos llevamos bien”, finalizó.