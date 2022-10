Retiran figura de cera de Kanye en Londres

Fue muy criticado a principios de mes por usar una camiseta de “White Lives Matter” en la exhibición de su última colección en la Semana de la Moda de París

La figura de cera de Kanye West fue retirada del Museo Madame Tussauds, ubicado en Londres, pues tras los tuits polémicos del rapero el recinto recibió quejas de invitados y miembros del público.

“Cada celebridad gana su lugar en Madame Tussauds London y escuchamos a nuestros invitados y al público sobre a quién esperan ver en la atracción”, dijo un portavoz del museo.

Su figura se lanzó originalmente en 2015 junto con el de, su ahora ex esposa, Kim Kardashian, quien se acaba de pronunciar el lunes en contra de los comentarios antisemitas del músico.

“El discurso de odio nunca está bien ni es excusable. Me uno a la comunidad judía y pido que la terrible violencia y las palabras de odio hacia ellos lleguen a su fin de inmediato”, publicó Kim en una historia de Instagram.

West fue muy criticado a principios de mes por usar una camiseta de “White Lives Matter” en la exhibición de su última colección en la Semana de la Moda de París y también en el juego de baloncesto de su hija.

Después del mensaje contundente que lanzó la socialité, Ye pidió disculpas por lo que había escrito, e incluso alegó que se sentía ‘herido’ en ese momento, sin embargo, eso no impidió que la marca alemana deportiva Adidas terminara su relación con el rapero.

Forbes había clasificado a Kanye en el número mil 513 de su lista de multimillonarios, no obstante tras su ruptura con la marca deportiva, una disquera y la marca de moda Balenciaga el rapero ya no se encuentra en dicha lista.