Rescatan a personas atrapadas en elevador

Elementos de Bomberos acudieron a la Torre Colossus en donde sacaron ilesas a las personas del ascensor, el cual no se cayó como trascendió en redes sociales

Varias personas que usaban un elevador fueron rescatadas la tarde de ayer después que el dispositivo, situado en una plaza comercial, sufrió un desperfecto en uno de los cristales templados que lo conforman.

El percance sucedió alrededor de las 12:00 horas en un complejo ubicado en la confluencia de los bulevares Luis Donaldo Colosio Murrieta y Las Quintas, en la colonia Santa Fe.

En el reporte a la Línea de Emergencias 911 se indicó que en el sitio, al parecer se había caído el ascensor con varios usuarios en el interior.

Al lugar acudieron elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo, paramédicos de Cruz Roja y personal de la Unidad Estatal de Protección Civil.

Al arribar fueron conducidos hasta el cubo, donde se localiza el elevador y se iniciaron los trabajos por parte de los bomberos para extraer a las personas, tarea que se prolongó algunos minutos, mientras que los usuarios resultaron ilesos.

Descartan caída

Tras el rescate, la Unidad Estatal de Protección Civil señaló que el elevador de la plaza comercial denominada Colossus, no había caído, como se especuló en redes sociales.

“Protección Civil Sonora recibió reporte de personas atrapadas en elevador de edificio Colossus, en Luis Donaldo Colosio y Paseo de las Quintas, los ocupantes fueron liberados en pocos minutos por Bomberos de Hermosillo, es importante precisar que el elevador no cayó, sino solamente su puerta sufrió un desperfecto, no se reportan lesionados”, señaló mediante un informe.