Regresa Rihanna a la música con el tema para “Wakanda Forever”

Es oficial: Rihanna regresará a la música con “Lift Me Up”, la canción principal de la secuela de Marvel Black Panther: Wakanda Forever.

La cantante compartió un adelanto de su nuevo tema a través de Instagram este miércoles, después de seis años sin lanzar música nueva.

El clip muestra una gran “R” plateada con vocalizaciones de la estrella del pop, de 34 años, sonando de fondo. En la publicación también aparece la fecha “28.10.22”, cuando se lanzará la pieza.

La canción, un tributo a la vida y el legado de Chadwick Boseman, fue escrita por Tems, Ludwig Göransson, Rihanna y el director Ryan Coogler.

“Después de hablar con Ryan y escuchar su dirección para la película y la canción, quería escribir algo que retratara un cálido abrazo de todas las personas que he perdido en mi vida. Traté de imaginar cómo me sentiría si pudiera cantarles ahora y expresar cuánto los extraño.

“Rihanna ha sido una inspiración para mí, así que escucharla transmitir esta canción es un gran honor”, dijo la compositora Tems en un comunicado difundido por Variety.

La última vez que Rihanna lanzó música fue en 2016 para su octavo álbum de estudio, ANTI, que incluyó canciones como “Work” y “Love on the Brain”.

Desde entonces, The Navy, un término para describir a la base de fans de la cantante de Barbados, esperaron impacientemente que ella lanzara nuevas canciones. Sin embargo, Rihanna estuvo más preocupada trabajando en otros proyectos en los últimos años, como su imperio billonario Fenty, que incluye lencería Savage x Fenty y Fenty Beauty.

Recientemente la barbadense, que se convirtió en madre en mayo, aceptó la invitación de la NFL para encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en febrero de 2023.

La intérprete de “Umbrella” dijo a TMZ que se siente nerviosa y muy emocionada por su próxima participación en el Super Bowl.