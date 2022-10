Recomiendan llevar una buena alimentación con comida rica en vitamina C

Especialistas de la Secretaría de Salud agregan que es importante hacer ejercicio mínimo 30 minutos al día

Para que las familias lleven buenos hábitos alimenticios, la Secretaría de Salud hizo un llamado a las y los sonorenses a incluir en su dieta diaria frutas y verduras para prevenir enfermedades.

La dependencia señaló que es importante, además de la buena alimentación, hacer ejercicio mínimo 30 minutos al día.

Indicó que, con esos buenos hábitos, se pueden prevenir enfermedades respiratorias, pero también padecimientos crónicos como obesidad, diabetes, hipertensión y sobrepeso. Y en caso de ya tener estas enfermedades, el control alimenticio bajo en grasas y azúcares ayuda a controlar su desarrollo.

Durante la temporada en que las temperaturas comenzarán a bajar, en particular en los municipios serranos, la SSA recomendó el consumo de vitamina C, fundamental para evitar enfermedades respiratorias. Cabe destacar que frutas y verduras que contienen esta vitamina son fresas, brócoli, cítricos, guayaba, entre otras.

Agregó que la vitamina C es un antioxidante que favorece la cicatrización de tejidos y ayuda a mantener el sistema inmunológico trabajando correctamente, siendo este otro de los beneficios de consumirla.

Actualmente, la Secretaría de Salud cuenta con una Clínica Integral de Nutrición, en donde se brinda asesoría gratuita a personas sin derechohabiencia, y se da orientación sobre alimentación, además de otros servicios como psicología, enfermería, trabajo social, entre otros.

La clínica se ubica en las instalaciones del Centro Avanzado de Atención Primaria a la Salud (Caaps), entre Gándara y José Healy, en la colonia Olivares de Hermosillo, y está abierta de lunes a viernes, en un horario de 14:30 a 19:30 horas. Para agendar cita, comunicarse al teléfono 662 1944007.