Recibe Daniel Craig condecoración

Se trata del sexto actor en interpretar al agente 007; le reconocen destacada contribución en el cine y el teatro

El actor Daniel Craig, quien interpreta a James Bond, recibió la condecoración de la Orden de San Miguel y San Jorge, el mismo honor que ostenta su personaje, debido a su “destacada” contribución en el cine y el teatro.

Ataviado con un traje oscuro y zapatos negros, Craig recibió el reconocimiento de manos de la princesa Ana en el castillo de Windsor.

En enero de este año, el actor británico fue nombrado por la reina Isabel II como miembro de la Orden de San Miguel y San Jorge, pero fue hasta este día que la distinción le fue entregada.

Daniel Craig es el sexto actor en interpretar al agente 007. Hizo su debut en 2006 con Casino Royale y le siguieron Quantum of Solace en 2008, Skyfall en 2012, Spectre en 2015 y No time to die en 2021.

La Orden de San Miguel y San Jorge fue fundada en abril de 1818 por Jorge IV, entonces príncipe de Gales.