Posa topless en la cama María León

La cantante sorprendió a todos sus fans al publicar una candente foto

Luego de que saliera a la luz que María León dejó a Carlos Ferro para darse una oportunidad con el también actor Alejandro Nones, la cantante publicó un mensaje de amor propio en sus redes sociales.

La ex Playa Limbo acompañó el mensaje con una candente y reveladora foto donde aparece casi desnuda. En ella se ve a María de espaldas sobre la cama y frente al espejo, solamente cubierta con un diminuto calzón.

La intérprete de ‘Pedir permiso’ le agradeció a su cuerpo por todo el trabajo que aguanta y por regalarle momentos exquisitos.

“Ya sé que te tengo todo adolorido, pero quiero darte las gracias porque me permites volar; me sanas el alma, y me demuestras que puedes ir más allá de la mente. Aguantas mis desveladas, malpasadas, mezcaleadas y los golpes del camino, y me regalas los momentos más exquisitos de la vida: comer, cantar, sentir, amar, bailar”

De igual manera, María se hizo una promesa y dijo que se quedará con alguien que ‘ame bonito’.

“Prometo cuidarte más; apapacharte, descansarte, darte tiempo para sanar, y quedarme solo donde te amen bonito. Te amo”

La reacción de sus fans no se hizo esperar y la llenaron de mensajes de amor, además de chulearle el cuerpo fit que tiene gracias a que lleva una dieta saludable y practica diferentes actividades como pole dance.

“Tu cuerpo está espectacular” / “No me castigues con tanta belleza” / “Tremendo mujerón” / “Qué bonito lo que te escribiste, eres mi inspiración” / “El cuerpower a todo lo que da” / “Eres preciosa”, fueron algunos comentarios que dejaron en la publicación.