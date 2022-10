Piden cetemistas apoyos para vivienda ante la escasez y encarecimiento

Se debe de restituir el estímulo que se entregaba a quienes tienen poco salario además de que el Infonavit debe facilitar el otorgamiento de créditos a quienes ganan poco

La estabilidad laboral del estado podría verse amenazada por la falta de respuesta a la creciente desesperación de la clase trabajadora, la cual enfrenta el grave problema de escasez y encarecimiento de la vivienda popular en Sonora, señaló Javier Villarreal Gámez, secretario general de la Federación de Trabajadores del Estado de Sonora.

Acompañado de los miembros de la comisión consultiva del Infonavit en Sonora, denunció que son alrededor de 180 mil trabajadores sonorenses que tienen acceso a un crédito de vivienda, sin embargo, no pueden ejercerlo por la falta de vivienda nueva.

Refirió que el Infonavit no atiende a los trabajadores de bajos ingresos, desde que en enero de 2019, cuando el actual Gobierno Federal canceló el subsidio de 85 mil pesos que entregaba por cada casa nueva construida y esto ocasionó que los desarrolladores dejaran de construir vivienda popular.

Calificó esta situación de injusta, pues así el Infonavit ha provocado que los trabajadores de menos ingresos, con sus aportaciones financien a los de mayores ingresos, quienes obtienen créditos de Infonavit para vivienda media y residencial, dejando sin vivienda a los Trabajadores de bajos ingresos, que ganan entre uno y dos salarios mínimos.

“Ya tenemos cuatro años en los que no se ha construido vivienda popular nueva y las viviendas usadas de bajo precio se han agotado, mientras en este tiempo se han sumado 80 mil trabajadores más con derecho a un crédito de vivienda y no pueden ejercerlo porque sin el subsidio federal, no hay vivienda nueva y tampoco hay vivienda usada”.

El dirigente cetemista hizo “un llamado desesperado” a las autoridades, dijo” hemos tenido no menos de 15 reuniones con el gobernador Alfonso Durazo durante el primer año de gobierno, incluso en la presentación de su informe mencionó la vivienda como una de sus prioridades, pero, quisiéramos saber ¿cuándo vamos a poder tener disposición de terrenos?”

Ante esta situación, la petición al gobernador es que encabece una “cruzada por la vivienda” que dé soluciones para los trabajadores, pero además en beneficio de una industria de la construcción que genera mucha derrama económica y empleo para las pequeñas y medianas empresas.

Solo en Nogales, hay oferta de empleo para seis mil trabajadores, quienes no se van a esa frontera porque no hay vivienda popular.