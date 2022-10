Obtiene amparo Cabeza de Vaca contra orden de captura

El ex mandatario de Tamaulipas es considerado prófugo de la justicia mexicana

El Juez Octavo Distrito de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez otorgó una suspensión provisional en contra de la orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada en contra del exgobernador tamaulipeco, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

La medida cautelar otorgada al ex gobernador, es para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, y para que el ex mandatario, considerado prófugo de la justicia mexicana, no sea privado de su libertad hasta en tanto se resuelva lo que proceda en la suspensión definitiva.

De acuerdo con el expediente 2477/2022, el amparo se promovió en contra de Gregorio Salazar Hernández, juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal en el Estado de México, con residencia en el Municipio de Almoloya de Juárez, quien había librado la orden de aprehensión.

La suspensión provisional, establece que el Juez federal cuenta con 48 horas para rendir su informe a partir del momento en que reciba el escrito: “Tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión solicitado. Pídase a las autoridades responsables el informe justificado”.

En caso de no hacerlo, se le sancionará con multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, es decir, de 9 mil 622 pesos a 96 mil pesos.

Hasta el momento, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tiene el estatus de prófugo, debido a que el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió en días pasados una alerta migratoria en contra del ex mandatario.