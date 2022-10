Muere el actor y comediante Leslie Jordan

El también escritor falleció la mañana de este lunes tras un accidente automovilístico registrado en las calles de Hollywood

El actor y comediante Leslie Jordan murió a sus 67 años tras un accidente automovilístico registrado en las calles de Hollywood.

Este lunes, el portal TMZ reportó el fallecimiento de la estrella de “American Horror History”, quien se sospecha habría fallecido por una urgencia médica luego del choque de su auto contra un edificio.

Según información de NME y Variety, el también escritor murió en la mañana de este lunes, por lo que la noticia sorprendió al gremio del cine y la televisión.

Leslie Jordan forjó su trayectoria en el mundo del entretenimiento por sus participaciones en cintas como Frankeinstein Enamorado, Madhouse y El Novio Ideal.

Además de sus participaciones en series como “Sabrina, la Bruja Adolescente”, “Sordid Lives”, “American Horror History”, Will y Grace” y “Call Me Kat”.

En 1998, el comediante fue acreedor a un premio Emmy por su actuación en la serie Will & Grace.