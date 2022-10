Muere el actor Robbie Coltrane

Tenía 72 años de edad y estuvo enfermo durante años y falleció en un hospital cerca de su casa en Larbert, Escocia, informó TMZ

El actor Robbie Coltrane, conocido por interpretar el personaje de Rubeus Hagrid en la saga de Harry Potter, falleció a los 72 años, según The Wrap.

Una fuente confirmó al medio que el histrión murió, sin que se haya confirmado la causa del fallecimiento.

“Probablemente Robbie será mejor recordado en las próximas décadas como Hagrid… un papel que trajo alegría a niños y adultos por igual, provocando un torrente de cartas de admiradores cada semana durante más de 20 años”, dijo su agente a la BBC.

Coltrane estuvo enfermo durante años y falleció en un hospital cerca de su casa en Larbert, Escocia, informó TMZ.

Trascendió que el actor luchó contra la osteoartritis, una enfermedad que destruye las articulaciones, y dijo en una entrevista en 2020 que en sus peores momentos tenía “dolor constante”. También se sometió a un reemplazo de rodilla.

Coltrane inició su carrera en los años 70 interpretando al Dr. Edward ‘Fitz’ Fitzgerald en el programa Cracker de 1993 a 2006.

Fue conocido por sus papeles en las películas de James Bond Golden Eye (1995) y The World is Not Enough (1999) y recibió varios premios de televisión de la Academia Británica y premios BAFTA.

En Harry Potter dio vida a Hagrid, el guardián de las llaves y los terrenos de Hogwarts, quien se convierte en una especie de mentor para Harry, el protagonista.

“Simplemente creo que es el final de una era. Son 10 años de mi vida, mis hijos han crecido durante eso. El legado de las películas es que la generación de mis hijos se las mostrará a sus hijos, así que podrías estar viéndolas dentro de 50 años, fácil.

“Lamentablemente no estaré aquí, pero Hagrid sí. Sí”, reflexionó Coltrane a principios de año cuando se reunieron los protagonistas de la saga en el Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, emitido por HBO Max.

A Coltrane le sobreviven dos hijos, Alice y Spencer.