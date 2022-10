Matan a ex candidato a la alcaldía de Juchique en Veracruz

Daniel Portilla Gumercindo fue atacado a balazos cuando regresaba de cabalgar con sus amigos

Cuando regresaba de cabalgar con sus amigos, unos sujetos arremetieron contra Daniel Portilla Gumercindo, quien participó en el pasado proceso electoral por la alcaldía de Juchique de Ferrer, en la zona centro de Veracruz por la alianza PRD-PAN.

Los hechos ocurrieron a la altura de la localidad de El Ocotillo, del municipio de El Colipa, cuando se le atacó de forma directa.

Quien era hermano de la ex alcaldesa del Municipio por el que contendió, Lizeth Portilla, cayó herido del equino que montaba, y al momento del arribo de los cuerpos de emergencia, ya no contaba con signos vitales.

El hecho contó con testigos, debido a que en la cabalgata en la que se encontraba era acompañado por amigos y conocidos.

Al momento no se han reportado detenidos por el asesinato del hombre que actualmente trabajaba en el sector ganadero.

Portilla compitió en el pasado proceso electoral contra el actual alcalde Cruz Cuevas Hernández, de la coalición Morena-PT-Verde.

La zona fue acordonada por la Policía Municipal para dar paso a servicios periciales y a que se levantaran las pruebas que se integrarán a la carpeta de investigación.