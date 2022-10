Mata hombre a su ex pareja en un restaurante en el Estado de México

“Si no eres mía no eres de nadie”, fue el grito que precedió a los balazos del feminicida, que impactaron en la cabeza de Nayeli “N”, de 39 años, quien era empleada del establecimiento

Un sujeto asesinó a balazos a su ex pareja en el municipio de Teoloyucan.

El feminicidio ocurrió al interior del restaurante La Gula ubicado en la avenida Chapultepec, colonia Barrio La Era del citado municipio, cuando el hombre irrumpió en el lugar y se acercó Nayeli “N”, de 39 años de edad.

“Si no eres mía no eres de nadie”, fue el grito que precedió a las detonaciones de arma de fuego del feminicida, que impactaron en la cabeza de la mujer, quien era empleada del establecimiento.

Paramédicos de una ambulancia de Protección Civil del municipio acudieron al lugar a la brevedad, sin embargo, cuando llegaron sólo certificaron la defunción de la mujer, quien presumiblemente falleció de manera instantánea.

Según testigos, el feminicida huyó del lugar a bordo de una motocicleta y hasta el momento no se ha informado de su detención.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, llegaron al lugar a realizar las primeras indagatorias y para iniciar la carpeta de investigación correspondiente para dar con el responsable de este asesinato.