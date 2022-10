Luis Suárez se corona con Nacional; Anota doblete

El jugador anotó doblete y le dio el triunfo al equipo uruguayo

Luis Suárez anotó un doblete este domingo en la victoria de Nacional 4-1 ante Liverpool que le dio el título de campeón uruguayo de 2022, a menos de un mes del debut celeste en el Mundial de Qatar.

Al minuto 50, el “Pistolero” hizo un regate en el área grande de Liverpool y con disparo bajo marcó el primer gol del Bolso y ya en el tiempo agregado, al 94′, concretó su doblete ante la algarabía de 40 mil hinchas de Nacional en el Estadio Centenario de Montevideo. El argentino Emmanuel Gigliotti completó la goleada con otro doblete a los minutos 107 y 113.

“Fue una tarde noche redonda, perfecta”, celebró Suárez, que agregó que sentía “felicidad y orgullo de haber tomado bien la decisión” de volver al Nacional.

Para encarar una adecuada preparación de cara al Mundial, Suárez retornó por tres meses al club donde en 2005 comenzó su exitosa carrera profesional, que abarcó clubes de primer nivel europeo como Ajax, Liverpool, Barcelona y Atlético de Madrid.

“La mentalidad y profesionalidad la tiene que tener uno en su cabeza”, dijo el “Pistolero” sobre su decisión de volver a Uruguay para prepararse para el Mundial, que se inicia el 20 de noviembre. “Con los años que tengo creo que soy consciente que me tenía que autopresionar para intentar rendir, estar a la altura de Nacional y demostrar que seguía con ganas“.

Lucho, de 35 años, anotó ocho goles en su segunda etapa en Nacional, al que llegó en agosto último tras una campaña internacional en redes sociales de sus hinchas. En su trayectoria profesional suma 528 tantos, 460 en clubes y 68 con la Selección uruguaya, de la que es el máximo anotador histórico.

El de este domingo es el tercer título de liga charrúa de Suárez con Nacional, el club que lo vio nacer, tras el Campeonato Uruguayo Especial de 2005 y el Campeonato Uruguayo de 2005-2006.

“Agradecimiento total por el cariño que me dieron desde que llegue hasta hoy, que es el día que me estoy yendo”, agregó Suárez, que tras el Mundial seguiría su carrera en la MLS.