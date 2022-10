Logra América histórica goleada

Las Águilas firmaron la mayor goleada en la historia de las Liguillas, 11-2 global sobre el Puebla (5-1 en el Estadio Azteca) en un torneo en el que no se cansa de romper récords

El América firmó la mayor goleada en la historia de las Liguillas, 11-2 global sobre el Puebla (5-1 esta noche en el Estadio Azteca) en un torneo en el que no se cansa de romper récords.

Las Águilas humillaron a los Camoteros, con goles de Brian Rodríguez, Henry Martín, Roger Martínez, Álvaro Fidalgo y Miguel Layún de penal, para consumar la obra tras el 6-1 en el juego de ida.

En el Bicentenario 2010, Santos venció 10-4 a Morelia. América incluso igualó el margen de victoria global que presumía el Toluca, 9-0 sobre Puebla en el Verano 2000, mientras que el América superó por mucho su propio registro, el 7-2 ante Pumas en el Apertura 2018.

Son ya 49 goles los que presumen los azulcremas en este torneo, en el que aquellos días en que coqueteaban con el sótano son mera anécdota porque llegan fortalecidos a las Semifinales.

En este Apertura 2022, las Águilas ya eran históricas por las nueve victorias consecutivas con las que impusieron récord en la historia del club.

Y eso que el equipo utilizó como titulares a seis habituales suplentes, además de que le dio minutos a otros tres en el complemento, incluido el debutante Miguel Vázquez, quien entró al 73′.

El Estadio Azteca fue una fiesta desde que Brian Rodríguez abrió la cuenta al 21′, con un zurdazo cruzado, minutos después de que Maxi Araújo perdonara un mano a mano tras un balón perdido por Emilio Lara en la salida.

Las Águilas no son piadosas, por eso Henry clavó el segundo luego de una mala salida del central Gastón Silva. Era una noche propicia para los yerros defensivos porque Néstor Araujo también falló y le regaló una revancha a Maxi, quien picó la pelota, que entró de campana.

Al 50′, la debacle estaba consumada con un tiro potente de Roger Martínez, de media distancia, mientras que al 60′ Álvaro Fidalgo puso su nombre en esta goleada.

Al 80′, a Jürgen Damm le anularon una anotación, por fuera de lugar, pero no le perdonaron la amarilla por despojarse de su playera.

Al 84′, Layún acertó un penal que le cometieron a Diego Valdés.

Mientras Federico Mancuello tiró al poste, Viñas disparó desviado de frente al marco.

Pachuca, Tigres o Toluca, alguno de ellos será el rival del América en las Semifinales, camino a la tan ansiada 14.