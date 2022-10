Llevará Brad Pitt acusaciones de Jolie a la Corte

El actor de Hollywood aseguró, mediante su abogada Anne Kiley, ser blanco de un ataque proveniente de su ex esposa.

El actor Brad Pitt ya reaccionó ante las acusaciones de Angelina Jolie sobre presuntos actos de violencia familiar durante un vuelo, por lo que dejará el caso en manos de su defensa legal.

De acuerdo con información del portal US Weekly, el actor de Hollywood aseguró mediante su abogada Anne Kiley ser blanco de un ataque proveniente de su ex esposa.

El reporte indicó que el ganador del Óscar se dijo responsable de algunas situaciones desafortunadas durante su matrimonio, pero no de los ataques personales.

“Brad ha sido dueño de todo de lo que es responsable desde el primer día, a diferencia de la otra parte, pero no va a ser dueño de nada que no haya hecho”, dijo la defensa de Brad Pitt en un comunicado.

La reacción oficial de Brad Pitt respecto a las acusaciones de Angelina Jolie fue dada a conocer a través de un comunicado en manos del sitio US Weekly, donde se detalló que el histrión se mantendrá al margen de las acusaciones de Jolie.

“Afortunadamente, las diversas autoridades públicas que la otra parte ha tratado de usar en su contra durante los últimos seis años han tomado sus propias decisiones independientes. Brad continuará respondiendo en la Corte como siempre lo ha hecho”, indicó la abogada.

El escándalo entre la ex pareja hollywoodense se desató luego de una contrademanda de la estrella de “Maléfica”, donde acusó a Pitt de ataques de violencia contra ella y estrangulamiento contra uno de sus hijos.