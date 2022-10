Llaman al TRI a Van Antuna, Rodríguez y Angulo

Se concentrarán a partir del domingo; Con ellos serán nueve los jugadores bajo la guía de Gerardo Martino que trabajan rumbo al Mundial

Uriel Antuna, Carlos Rodríguez y Jesús Alberto Angulo se incorporarán el domingo a la Selección Mexicana, la cual ya trabaja en el Centro de Alto Rendimiento de cara a la concentración en Girona.

Con ellos, serán nueve los jugadores bajo la guía de Gerardo Martino, aunque para trabajos de cancha el técnico no puede contar ni con Raúl Jiménez (por una pubalgia) ni con Héctor Herrera, quien también tiene molestias físicas.

Por ahora, el Tricolor entrena con sparrings, así como con Roberto Alvarado, Alexis Vega, Rodolfo Cota y Alfredo Talavera.

Charly Rodríguez no sólo apunta a ser uno de los 26 elegidos para el Mundial de Qatar, sino que se perfila incluso como titular.

Antuna es otro de los elementos que ha completado el proceso con el “Tata” y por ello tiene grandes opciones de integrar la lista definitiva, además de que no hay un solo jugador tan explosivo por la banda derecha.

Más difícil es el desafío del central Angulo, debido a la gran competencia en esa zona, con elementos como Héctor Moreno, César Montes, Johan Vásquez y Néstor Araujo.

El primero de noviembre, la Selección Mexicana viajará a Girona, en donde se medirá a Irak el día 9 y a Suecia el 16, en la víspera del viaje a Doha.