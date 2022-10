Lanzará Lafourcade “De Todas las Flores”

La cantante está a punto de revelar su reciente trabajo discográfico el 28 de octubre, siendo este su primer álbum con canciones propias nuevas en siete años

Natalia Lafourcade prepara su regreso a los escenarios y el próximo lanzamiento de su nuevo disco “De Todas las Flores”, caracterizado por contener canciones propias.

La cantante está a punto de revelar su reciente trabajo discográfico el 28 de octubre, siendo este su primer álbum con canciones propias nuevas en siete años.

“Fueron muchos años de ‘picar piedra’, de empujar mi carrera. Tienes este sueño de de crecer como artista, de conectar con mucha gente, de ir a muchos lugares”, explicó la cantante en una videoentrevista con AFP.

Entre 2017 y 2021, Lafourcade sacó cuatro discos repletos de folclor, cosechó premios Grammy, cantó en la gala de los Óscar “Recuérdame” (canción galardonada de la película Coco), fue llamada a colaborar por el director venezolano Gustavo Dudamel, y dio conciertos sin cesar.

“Sentí que mi vida profesional estaba muy bien y en todo lo alto. Pero había una parte de mí que decía ya es momento de compensar”, recuerda la cantante de 38 años.

Así será el disco

El siguiente álbum de Lafourcade tiene toques de jazz, bossa nova brasileña y bolero, mezclados con la experiencia de la artista durante 20 años de carrera.

“Me di cuenta de que tenía y necesitaba crear música, pero música propia. Y empecé a sacar cuentas y me dije ‘han pasado siete años…'”.

“Hasta la raíz” (2016), el último álbum “personal” de Lafourcade, fue un disco multipremiado y repleto de reflexiones sobre el desamor.

Ahora en 2022, Natalia Lafourcade llega con un disco coproducido por el artista chileno Adán Jodorowsky.

Natalia Lafourcade y Adán Jodorowsky (hijo del escritor y cineasta chileno Alejandro Jodorowsky) se fueron intercambiando mensajes y fragmentos de canciones a través de WhatsApp, un proceso creativo que fue documentado en una serie de podcast publicados paralelamente al disco.

Lafourcade terminó de mezclar su álbum en París, sin embargo, la grabación comenzó en Texas desde un estudio armado en casa.

Para la presentación oficial de “De Todas las Flores”, el lugar escogido es el famoso Carnegie Hall de Nueva York, junto a la cantante cubana Omara Portuondo, el 27 de octubre.

“Es una ciudad que me gusta mucho. Tengo una conexión con ella. Quería que Adán me mostrara la ciudad donde creció. Trabajar y al mismo tiempo disfrutar”, cuenta la artista mexicana.