Lanza Jiménez reto a portero de Argentina

Desea patear un penal contra “Dibu”; El delantero dijo que en la Selección Mexicana no se ponen límites de cara al Mundial de Qatar

Raúl Jiménez Emiliano “Dibu” Martínez en la Premier League, portero de Argentina que levantó polémica al decir que la Selección Mexicana era un rival “easy” (fácil).

Antes de que se vean las caras en el Mundial de Qatar, el delantero del

Wolverhampton espera vacunar al guardameta del Aston Villa.

“No, no pasa nada, ya lo conozco también”, dijo, entre risas. “He visto, sé lo que hace, a ver si algún día me toca aquí en la Premier League patearle uno para que vea que no es tan fácil”, comentó Raúl en la serie “En primera persona”, de Star+.

Martínez hizo ese comentario en un video que se viralizó, cuando daba múltiples saltos luego de conocer que el Tricolor quedó como su rival.

Advirtió que si hay un penal para México en el Mundial, no hay duda de quién lo cobrará.

“Ah, claro, ya está, es más, ni siquiera tengo que ir por la bola, me la van a pasar”, bromeó.

Raúl Jiménez dijo que en la Selección Mexicana no se ponen límites de cara al Mundial de Qatar.

“Sí se puede. Claro que se puede. Tenemos que ir con esa mentalidad, de que se puede, tenemos que hacer las cosas bien, son equipos difíciles (Argentina, Polonia y Arabia Saudita), ningún partido va a ser fácil, es un Mundial y se juega a muerte, es matar o morir, entonces vamos con esa intención, esas ganas y la gran oportunidad de hacer algo diferente.

“Soñar algo grande, nada nos cuesta eso, hay que pensar siempre en ser positivos, irnos a lo más, así no te pones un límite y llegas a donde realmente tienes que llegar”, dijo el goleador del Tricolor en la serie “En primera persona”, en Star+.

El delantero del Wolverhampton reveló quiénes son sus candidatos para coronarse en Qatar, así como las expectativas para medirse a Argentina luego de recientes confrontaciones en Mundiales como en 2006 y 2010.

“¿Los candidatos? Yo veo a Brasil, Argentina, Alemania después de cómo le fue el Mundial pasado”, expresó.

La Albiceleste venció 2-1 al Tri en tiempo extra en Alemania 2006 y 3-1 en Sudáfrica 2010, ambos juegos en Octavos de Final.

“El último toque tal vez (nos ha faltado), es histórico que hemos tenido grandes partidos contra Argentina, que se han hecho excelente las cosas, eso es lo que nos hace pensar que se puede”, dijo.