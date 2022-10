Lamenta Pérez desastre en calificación

Sergio Pérez no logró la pole position del Gran Premio de la Ciudad de México debido a un problema eléctrico en el RB18 que lo relegó hasta la cuarta posición.

“Fue una gran pena. Tuvimos un problema eléctrico durante la calificación. Con DRS hemos estado luchando y era importante asegurarnos de que todo estuviera bien.

“Estuve bastante ciego durante la clasificación. Sin tiempo de referencia, sin información sobre el equilibrio de los frenos y los tiempos de vuelta. Entonces, fue un desastre. Cuando miro hacia atrás, casi me eliminan en la Q1 y la Q2, por lo que ser P4 no es el fin del mundo, pero podríamos haber estado en la lucha por la pole”, dijo el tapatío de Red Bull.

El RB18 de Checo presentó un problema técnico al no contar con la telemetría en toda la sesión.

Desde la segunda fila, que compartirá con Lewis Hamilton, de Mercedes, Checo espera recuperar algunas posiciones en la larga recta de la arrancada y darle a México otro podio.