Investigan caso de maltrato animal en la colonia Ferrocarrilera

Hallaron un perrito que estaba llorando y no podía moverse

Integrantes de la Unidad Especial de Protección Animal (Unepa) de la Policía Municipal auxiliaron a un perro reportado en la colonia Ferrocarrilera.

Fue a las 13:00 horas del sábado, cuando los integrantes de la unidad recibieron el reporte de que en las calles Salamanca y Cedro, del citado asentamiento al oriente de la ciudad, estaba un perrito maltratado.

Al llegar al sitio se entrevistaron con el dueño de un negocio quien dijo que horas antes al iniciar la jornada vio al animalito que no dejaba de llorar, por lo que hizo el reporte, ya que el can no podía moverse y él no cuenta con la forma de trasladarlo.

Al revisar, los agentes vieron al animal, el cual fue trasladado a una clínica veterinaria para que se le atendiera.