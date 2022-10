Incursiona Le’Veon Bell con revés en el boxeo en la Gila River Arena de Glendale, Arizona

El ex corredor de la NFL fue ampliamente superado por el ex estelar del UFC, Uriah Hall

El debut en el boxeo profesional del ex corredor estelar de la NFL, Le’Veon Bell, no tuvo el resultado que esperaba.

Este sábado por la noche durante la cartelera previa al combate entre Jake Paul y Anderson Silva en la Gila River Arena de Glendale, Arizona, Le’Veon Bell perdió por amplia decisión frente al ex estelar del UFC, Uriah Hall.

La pelea de peso crucero pactada a cuatro rounds pareció apretada por momentos, aunque Uriah Hall claramente estaba causando más daño con sus golpes e incluso puso en malas condiciones a Le’Veon Bell en los segundos finales.

Los golpes más sólidos de Uriah Hall causaron daño en el ojo izquierdo de Le’Veon Bell, que terminó inflamado luego de cuatro asaltos de intercambios.

Al final los jueces dieron tarjetas idénticas 40-36 a favor de Uriah Hall, quien también debutó en el boxeo profesional.

Le’Veon Bell había recorrido un largo camino hacia el boxeo pagado luego de realizar algunas exhibiciones previas, incluyendo una victoria por nocaut frente al también ex corredor Adrian Peterson el mes pasado en el Banc of California de Los Angeles, como parte de una cartelera llamada “Social Gloves: No More Talk”.

En esa ocasión, Le’Veon Bell conectó el mentón de Peterson en el quinto round enviándolo a la lona, Peterson se levantó tambaleante y el réferi decidió detener el combate.

Sin embargo, ahora no tuvo esa misma fortuna ante un peleador con mayor experiencia en deportes de combate.

Uriah Hall se retiró apenas en agosto pasado luego de una carrera en las artes marciales mixtas en la que tuvo un récord 17-11 que incluyó victorias por nocaut sobre los ex campeones Chris Weidman y Anderson Silva.

En la pelea previa, el ex artemarcialista Chris Avila venció por decisión unánime al debutante Mikhail Varshavski, conocido como Doctor Mike, en pelea de peso crucero.