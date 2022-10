Hablando Franco    

Riñas entre jóvenes de secundaria y prepa requieren soluciones y no evadir problemas

Muy simplistas resultaron las declaraciones del todavía secretario de Educación y Cultura, Aarón Grageda Bustamante, al reconocer que hay un aumento en riñas entre alumnos de secundaria y bachillerato, por la pérdida de sociabilidad.

Supongo que el funcionario responsabilizará a la pandemia de esta problemática, que en el caso concreto de los jovencitos de esos niveles educativos, ya habían convivido a lo largo a la primaria y secundaria, esto es, no es el caso de los pequeños que nunca fueron a una guardería o a preescolar y de repente ingresaron a un plantel sin aprender a compartir.

Como hemos visto en redes sociales las riñas entre jóvenes de secundaria y bachillerato se han convertir en costumbre a lo largo y ancho del estado, sin embargo, no podemos quedarnos con declaraciones tan simplistas.

Habrá que ver qué están haciendo los padres de familia, maestros, prefectos y expertos en comportamiento porque de alguna manera tienen que mejorar las relaciones entre si estos jóvenes y no liándose a golpes, como ha ocurrido.

Hasta el momento no ha habido lesiones graves, pero no hay que esperar a ello para tomar acciones más contundentes, no cree?

Delincuencia intenta mostrar “power” durante visita presidencial

Como sabemos el viernes pernoctó en San Carlos, en el municipio de Guaymas, el presidente Andrés Manuel López Obrador y luego salió a visitar la comunidad indígena Yaqui en donde devolvió casi 30 mil hectáreas a la etnia, dentro del plan de justicia implementado a su favor.

La ceremonia fue en la comunidad de Belem, en el municipio de Guaymas pero muy cerca de Cajeme, y mientras eso ocurría en el puerto se soltaban los demonios con balaceras, ejecuciones, quema de patrullas, lo cual se prolongó hasta entrada la noche.

Es decir, a pesar de la numerosa presencia de cuerpos de seguridad que llegaron a resguardar la región desde hace semanas y que repuntó ante la presencia del mandatario mexicano, ello no intimidó a los delincuentes que intentaron hacer ver que sus chicharrones truenan y lo hacen fuerte.

Por lo pronto, lo que se supo cerca de la medianoche del sábado fue que se detuvo a cuatro involucrados… pero ya no hemos sabido más y ello contribuye a que se generen innumerables especulaciones…

Tras 26 años los mexicanos dicen adiós al Horario de Verano… un experimento tardado

La verdad ignoro qué tan bueno o malo sean los resultados del horario de verano, ya que por fortuna en Sonora apenas lo sufrimos dos años, aunque en mi estadía en otra entidad lo padecí un año más, pero luego de 26 años se determinó que no tiene caso realizar ese experimento que supuestamente era muy bueno para el ahorro de energía

Curiosamente, la decisión se toma cuando tenemos una crisis en cuanto a la demanda de energía a nivel mundial y el alto costo que representa el crecimiento poblacional e industrial que requiere de más cantidad desde energía eléctrica, agua, comida, etcétera.

Por lo pronto, ayer se regresó al horario tradicional en el resto del país y de acuerdo con la nueva Ley de Husos Horarios, solo se harán ajustes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Baja California debido a sus relaciones con Estados Unidos.

Correo electrónico [email protected]