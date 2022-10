Indefensos los usuarios ante arbitrariedades de la CFE

La tarde de este miércoles, al regresar a mi casa me encontré con la muy desagradable sorpresa de que personal de la Comisión Federal de Electricidad, sin mi consentimiento, irrumpió y cambió el medidor de electricidad.

Seguramente pensarán que el marcador tenía algún problema, lo había reportado o presentaba daños, pues no, estaba enterito, sin raspones ni algún problema evidente. La empresa de “clase mundial” decidió cambiarlo por uno electrónico porque puede hacerlo.

Obviamente que al ver el cambio intenté hablar con un humano a través de la línea 071 y qué sorpresa! Solo te atienden “si está en una emergencia”, obviamente no era el caso, pero después de múltiples llamadas y revisar todas las opciones que me daba la grabación opté por la primera y finalmente escuché la voz de un ser humano.

Naturalmente que primero le aclaré que no se trataba de una emergencia, y luego de quejarme de la falta de interacción con quien te resuelva dudas no con una máquina, le plantee el caso del cambio del medidor sin motivo ni razón y en pocas palabras, dijo que ellos son dueños del equipo y lo pueden cambiar cuando así lo consideren.

Oiga, le comenté, pero yo no estoy de acuerdo en tener un equipo computarizado, y hace años cuando se sustituyeron el dueño tenía que estar de acuerdo, y la voz masculina me dijo que los dueños de los equipos son ellos, que ya solo tienen ese tipo de equipos y tácitamente me dijo “hágale como quiera, cambios no hay”… En ese grado de indefensión estamos los usuarios de la CFE

Y no es que uno tuviera “amañado” el medidor tradicional o que se aferre al pasado, la cuestión es que no pueden, o al menos no deben, irrumpir en tu vivienda, sin consultarte, porque si bien es cierto que yo que soy la dueña y titular del contrato no me encontraba, si estaban otras personas a quienes ni avisaron del cambio, simplemente irrumpieron y lo cambiaron con total impunidad.

Anuncian llegada de primera fábrica de baterías de litio a Sonora

Una necesaria mejoría económica empieza a avizorarse para el estado de Sonora, al concretarse la primera inversión derivada del enorme yacimiento de litio con que cuenta el estado.

Ayer el secretario de Economía del gobierno estatal, Armando Villa Orduño, anunció la llegada a la entidad de la primera fábrica de pilas de litio que al instalarse generará 250 empleos directos y traerá una inversión nada más y nada menos que de 80 millones de dólares.

Supongo que tras la visita de mañana que realizará el enviado especial del gobierno de Estados Unidos para temas ambientales, John Kerry para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Sonora estará más presente en el radar de inversionistas, y ojalá se concreten mayores inversiones tan necesarias para generar empleo y evitar que jóvenes se desarraiguen por falta de oportunidades.

Lo bueno que el gobernador Alfonso Durazo se comprometió a ser un fuerte impulsor de inversiones, para lo cual hasta habló de ser facilitador de inversionistas, aligerando el número de trámites que en ocasiones desencantan a los interesados en asentarse en territorio sonorense.

Garantizar la seguridad también es una asignatura pendiente en la que confiemos se aplicarán con más ganas porque nadie quiere arriesgar su vida por más facilidades que den para instalarse.

Quienes tenemos hijos profesionistas y nietos en crecimiento deseamos que a Sonora le vaya bien para que tengan oportunidades de crecer y no tenga que buscar en el extranjero oportunidades de desarrollo y ojalá se aprovechen estas ventajas que otorgó la naturaleza para lograr el crecimiento económico y social de la entidad.

Asume Eduardo de la Isla dirigencia de la CIRT en Sonora … Enhorabuena!

Y antes de cerrar este espacio, me da mucho gusto felicitar a nuestro amigo Eduardo de la Isla Villaescusa así como a la colega y amiga Elda Molina, quienes asumieron la presidencia y vicepresidencia en Sonora de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CRIT).

También el buen amigo Diego Serna rindió protesta como integrantes de la dirigencia al lado de Adrián Perea, Claudia Lizárraga y Rafael Sandoval, quien quedó a cargo de la tesorería… Enhorabuena a todos ellos, segura estoy que realizarán una gran labor!

