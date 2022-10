Alcalde muestra a canadienses ventajas de inversión en Hermosillo

Esta semana Hermosillo está en el ojo mundial, sobre todo con la celebración del Foro Internacional de Minería en el que participan personas de latitudes lejanas como Australia así como de otras latitudes del mundo, incluyendo Estados Unidos y Canadá, lo que no ha sido desaprovechado por el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez.

Como buen anfitrión, el primer edil no ha desperdiciado la oportunidad de dar a conocer el potencial de inversión para esta capital y también los beneficios que puede aportar en materia de energías limpias como lo hizo ayer con la delegación de visitantes de Canadá, encabezada por la delegada en México de Quebec, Canadá, Stephanie Allard-Gomez

Por lo pronto, durante la reunión con el mandatario hermosillense, Allard-Gomez manifestó que entre Quebec y este municipio hay muchas cosas interesantes que explorar, por ello desean acudir al Foro Mundial de Energía Solar que se llevará a cabo el próximo mes de noviembre en esta capital.

Por supuesto que Toño presumió contar con la enorme flota de patrullas eléctricas y mostró el enorme interés en las energías limpias y la posibilidad de que se establezcan inversiones en la materia en el municipio, que tanta falta hacen para que los jóvenes permanezcan en este territorio y tengan empleos dignos y sobre todo bien remunerados.

Sonora se ubica en noveno puesto mundial en cuanto a reservas de litio

Cabe señalar que el gobernador Alfonso Durazo también ha hecho la tarea y ha ponderado la capacidad que tiene Sonora sobre todo en el rubro del litio, cuyas reservas han colocado a la entidad en la novena posición a nivel mundial, de ese tamaño es el proyecto que se desarrollará para su explotación y desarrollo, así que imagínese la transformación que se verá en unos años más en el estado.

Seguramente la sierra alta, en la zona de Bacadéhuachi habrá un antes y un después luego de que se inicien los trabajos al igual que otros once puntos del estado en los que se prevé se encuentren yacimientos de ese material.

Por lo pronto, este día Durazo Montaño se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador para dar seguimiento al Plan Sonora de Energías Renovables, el cual contempla aprovechar la energía fotovoltaica y la licuefacción de gas natural para beneficio de la entidad y seguramente también abordará aspectos de la etnia Yaqui y de la seguridad.

Otro accidente cobra vida de un hombre en carretera a Bahía Kino

Es innegable que la situación está difícil, que nos concentramos en nuestros problemas, pero también debe de haber algo más, que está ocasionando que las personas se distraigan y ocurran accidentes, como uno más registrado ayer en la Costa de Hermosillo que nuevamente cobró la vida de una persona, con lo que suman tres las víctimas esta semana.

Como hemos informado cabalmente, el domingo murió una mujer de una familia muy conocida en la comunidad universitaria, el martes perdió la vida un sexagenario al volcarse y ayer el conductor de un pick up que invadió carril y se impactó contra un tráiler también falleció en la carretera a Bahía Kino.

Además en la citada rúa el lunes ocurrieron dos percances que dejaron a personas lesionadas y en los que participaron cuatro vehículos, esto nos indica que la gente anda sumamente distraída en las carreteras o no lo hace en sus cinco sentidos.

No se puede culpar al hecho de que es una rúa de solo dos carriles, es cuestión de responsabilidad al conducir, simple y sencillamente, nos guste o no, por más prisa que tengamos en llegar debemos de respetar el carril de circulación que nos corresponda y no ir rebasando sobre todo en zonas con escasa visibilidad porque los resultados están a la vista.

Ojalá que quienes transitan a diario por esa región seamos más conscientes de los riesgos y evitemos continuar incrementando la cifra de víctimas fatales…

Correo electrónico [email protected]