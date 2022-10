Disminuye percepción de inseguridad entre hermosillenses

Quien seguramente anda riéndose solo es el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez, luego del gran éxito que tuvo con el Festival del Globo, el cual repetirá el próximo año, según anunció ayer pero además, como corolario, el Inegi, dio a conocer que el 55.4 por ciento de los hermosillenses manifestaron su percepción de que mejoró la seguridad.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que realiza el Inegi, esto es una instancia federal, el porcentaje mostró una reducción de cinco puntos porcentuales con respecto al trimestre anterior y once puntos respecto a septiembre del año pasado, lo que sea de cada quien una inmensa diferencia.

Además, según datos del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Hermosillo, estas cifras representan la proporción más baja desde que se tiene registro, por lo que expresaron su reconocimiento a las autoridades de los tres niveles de gobierno ¿cómo la ve?

Esperemos que esta tendencia se mantenga y que los hechos violentos de los últimos días no echen a perder el trabajo realizado…

En el sur de Sonora sigue caliente el ambiente, balean a agente de la AMIC

Donde el panorama de seguridad continúa complicándose es en el sur de Sonora, en donde ayer fue atacado a balazos un elemento de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) cuando circulaba a bordo de una patrulla en la carretera Navojoa-Etchojoa, quien recientemente fungió como Comisario Municipal en San Luis Río Colorado, que podría ser la causa del ataque armado.

Como sabemos también la ciudad fronteriza ha estado por demás caliente los últimos meses por lo que una de las líneas de investigación que seguramente deben de estar siguiendo las autoridades es la labor realizada en ese lugar.

El agente fue trasladado a Ciudad Obregón para ser atendido por las lesiones recibidas y quedó bajo resguardo policiaco.

Sancionarán a docente por hacer simulacro en caso de ataque armado

Como reguero de pólvora corrió en redes sociales un simulacro que realizó un maestro en una escuela primaria de Guaymas para saber cómo actuar en caso de un ataque armado, sobre todo luego de hechos recurrentes de las últimas semanas y lo que la Secretaría de Educación y Cultura, a cargo de Aarón Grageda decidió tomar medidas en su contra.

De acuerdo con un comunicado que emitió el funcionario el simulacro “alimentó la confusión y expuso a nuestras niñas y niños; tampoco contribuyó a generar la percepción de normalidad que nuestros planteles requieren para garantizar educación de calidad”.

Sin embargo, este tipo de simulacros se realizan desde hace años en planteles de Sinaloa, Chihuahua y Nuevo León, entre otras entidades y no veo cómo vaya a afectar a los menores saber cómo actuar en un eventual hecho de este tipo, que nos guste o no, tanto en México como en el extranjero, se está viendo con mayor frecuencia, no es que lo deseemos pero puede ocurrir y más vale estar preparado.

Es una visión muy corta y sobre todo denota que no se quiere ver una realidad como es la violencia y en verdad da penita el señalamiento en el sentido de que “la SEC aplicará medidas de apercibimiento a directores y docentes que distraigan la rigurosa aplicación de los protocolos aprobados a nivel federal y estatal”… Pero en fin, cuando no hay criterio y quieres tapar el sol con un dedo…

