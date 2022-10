Visitaría John Kerry el estado de Sonora, anuncia López Obrador

Ahora sí que amanecimos con una buena noticia luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la eventual visita a territorio sonorense del Secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry.

El funcionario estadounidense estará en esta entidad para finales de este mes y aunque todavía no se ha definido si estaría en esta capital o en Puerto Peñasco para visitar la planta fotovoltaica, que tenemos entendido será la más grande de Latinoamérica, además de ver la situación del litio.

En pocas palabras, la visita del enviado especial del gobierno de Estados Unidos en temas de energías limpias, representará un gran impulso para Sonora y colocará al estado en el escenario internacional, aunque hay que destacar que ya figura como uno de los destinos con mano de obra calificada en el ramo aeroespacial.

Cabe señalar que también Sonora cuenta con capacidad para generar energía eólica además de solar, en pocas palabras dispone de una gama de opciones en el ramo de energías limpias lo que indudablemente representará un antes y un después para esta entidad en la materia.

De acuerdo con lo manifestado por el mandatario mexicano el impulso a las energías limpias va de la mano del desarrollo de la explotación del litio, y con ello iniciar la producción de baterías con este material para abastecer el mercado mundial, lo que será un boom económico para la economía sonorense, que tanta falta le hace…

Por lo pronto, ayer el gobernador Alfonso Durazo recorrió la empresa experimental Bacanora Lithium en compañía del director de LitioMx, Pablo Taddei Arriola.

Ojalá que se logre tranquilizar a Sonora antes de llegada de Kerry

Ojalá que de concretarse la visita del importante funcionario estadounidense, las autoridades se enfoquen en solucionar la problemática de inseguridad que aqueja a varios puntos de la entidad, lo que puede inhibir cualquier inversión, por más atractiva que parezca.

Como sabemos la zona de Caborca, Altar, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y Pitiquito, está por demás “caliente”, al igual que en Guaymas, Empalme, Cajeme y en las últimas semanas ha empezado a incrementarse la “temperatura” también en Hermosillo, lo que debe de ser un llamado de atención.

Los delincuentes están dispuestos a calentar la plaza y sembrar el terror, como ocurrió ayer en Guaymas cuando en horas de la madrugada se soltaron echando bala y aunque no hirieron a nadie, por fortuna, si ocasionaron que la gente no pudiera dormir porque parecían que estaban bajo fuego de misiles como en Ucrania.

Y hay que reconocer que escuchar el estruendo de las balas en medio de la madrugada causa temor a cualquiera, sobre todo porque con el silencio de la noche se magnifican los sonidos, así que imaginamos el despertar que tuvieron los vecinos del puerto.

Sin embargo, como informó la secretaria de Seguridad, María Dolores del Río, no hubo personas lesionadas ni daños que lamentar, ya que las detonaciones, como se observa en videos que circularon, se hicieron al aire, pero de que asustaron, lo hicieron y seguro era lo que buscaban los delincuentes.

Continúan accidentes en la carretera a Bahía Kino

Aunque usted no lo crea, la tarde de este lunes, menos de 24 horas después de un trágico accidente en la carretera 100 que cobró la vida de una mujer, ocurrieron dos percances en la citada rúa, en la que por suerte no hubo fallecidos, pero nos indica que no agarramos conciencia y seguimos conduciendo distraídos.

Ayer con diferencia de unas horas, primero una mujer se volcó casi llegando al balneario y después, cerca del ejido La Habana, en el kilómetro 33.9 se registró un triple choque cuando el conductor de un auto detuvo su marcha para dar vuelta a la izquierda y dos vehículos se impactaron por alcance.

En carretera es difícil distinguir que un auto de repente detiene la marcha y en ocasiones no se alcanzan a realizar maniobras para rebasarlo, como sucedió ayer y ahí está como resultado la triple colisión que por suerte solo dejó daños materiales y una mujer herida levemente a diferencia de la tragedia del domingo con una mujer muerta y seis heridos.

Por ello no está de más insistir en la importancia de conducir con los cinco sentidos puestos en lo que estamos haciendo, sobre todo en rúas complicadas como es la que lleva a Bahía de Kino.

Hay que recordar que ésta solo tiene un carril de ida y otro de venida, por la que circulan vehículos grandes que en ocasiones a fuerzas quieren hacer que los acotamiento funcionen como carriles cuando no son así y es una lucha constante entre los automovilistas, lo que también deben ver las autoridades para aplicar las sanciones respectivas.

