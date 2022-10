Nuevo accidente enluta a familia en la carretera a Bahía Kino

Un nuevo trágico accidente se registró la tarde noche de este domingo en la carretera Bahía Kino-Hermosillo, en esta ocasión a la altura del kilómetro 14 en donde lamentablemente perdió la vida una mujer y resultaron heridas seis personas más, entre ellas menores de edad.

Obviamente de inmediato en redes sociales empezaron a demandar la ampliación de la carretera a Bahía de Kino, sin embargo, como lo hemos señalado en innumerables ocasiones, mientras no exista responsabilidad de los conductores, por más carriles que le hagan a una rúa, los accidentes continuarán registrándose.

Como seguramente usted observó en la portada de Entorno los vehículos quedaron prácticamente destrozados, lo que denota la fuerza del impacto y por ende son reflejo de la velocidad y fuerza con que circulaban las unidades.

Como generalmente sucede en los accidentes, fue un descuido de uno de los conductores quien quedó a disposición de la autoridad ministerial, pero más allá de que se haga responsable estará el cargo de conciencia por siempre, ya que quien perdió la vida fue su esposa, imagínese!

Sin embargo, cuando andamos “enfiestados” no dimensionamos los riesgos, todo se no hace fácil y ahí es cuando suceden las desgracias, y esperemos que no haya más personas fallecidas.

Si usted utiliza con frecuencia esa carretera se habrá percatado que la gente circula como si fuera de cuatro carriles y solo tiene dos, uno de ida y otro de venida, con el respectivo acotamiento, por si alguna unidad necesita detener la marcha, sin embargo, los conductores la usan como si fuera autopista de alta velocidad y es algo que debemos aprender a no hacer…

Ojalá que lo entendamos y tomemos la experiencia de las recientes tragedias y hay que recordar que ya está el compromiso del gobernador Alfonso Durazo de ampliarla a cuatro carriles, pero independientemente del número de éstos, debe imperar la responsabilidad al conducir…

Responden al Festival del Globo ¡superó por mucho las expectativas!

Indudablemente tras la pandemia la gente está ávida de espectáculos y más cuando son tan inusuales como subirse a un globo aerostático, tal y como ocurrió este fin de semana en esta capital, en donde se rompieron totalmente las expectativas de afluencia.

Desde antes de las seis de la mañana la gente estaba lista para subir a estos frágiles dispositivos y vivir la experiencia, que debido a las condiciones climatológicas imperantes, de abundante viento, debieron circunscribirse a permanecer anclados, aunque les tocó “sentir” el ascenso de la ligera nave.

Los menores y los adultos se mostraron igual de emocionados y lo mismo ocurrió por la tarde, pese a que las condiciones del viento dificultaron las labores, finalmente tras horas de espera muchos lograron el objetivo de subirse y mirar desde las alturas la ciudad.

El espectáculo pocas veces visto en territorio hermosillense, ya que los interesados en este tipo de aventuras deben de viajar a Arizona para disfrutarlo, rebasó las expectativas, por lo que el alcalde Antonio Astiazarán se mostró más que satisfecho con ello y confió que para el próximo año se repita, y sobre todo, que ya quede en el gusto de la gente, como ha ocurrido con otros eventos como las Fiestas del Pitic.

Además, este tipo de eventos también atrae a personas de municipios vecinos en donde tampoco son comunes por lo que se ven beneficiados hoteles y restauranteros con la llegada de visitantes y hay que señalar que las condiciones en cuanto a temperaturas estuvieron ideales, lo que complicó la actividad fueron los vientos… Veremos cómo les va el próximo año!

