Enfrentamiento a balazos paraliza el poniente de la ciudad

Gran temor e incertidumbre se generó anoche al norponiente de la ciudad, luego de un enfrentamiento a balazos entre delincuentes y autoridades, luego de que intentaron privar de la libertad a una persona.

El aparatoso hecho, que según dijeron vecinos inició en la colonia Puerta Real y continuó por varias colonias del sector hasta llegar hasta la entrada al fraccionamiento El Esplendor lo que ocasionó la suspensión del tráfico en la prolongación de la calle Perimetral y el bulevar Agustín del Campo, el cual quedó cerrado desde la calle Navojoa hasta la José María Mendoza.

La gran área que abarcó la movilización policiaca, que se mantuvo cerrada por más de dos horas, en donde se concentraron elementos de las distintas corporaciones, entre municipales, estatales e incluso militares, causó enorme incertidumbre entre quienes trataban de llegar a su destino…

De acuerdo con la primera información oficial que fluyó a las 22:0 horas, los agentes municipales intentaron privar de la libertad a una persona y tras el enfrentamiento lograron detener a cinco individuos, tres de ellos lesionados quienes fueron trasladados a nosocomios bajo custodia policiaca.

Cabe señalar que horas antes, también en la Rinconada de la Cruz hubo otro hecho de sangre, en donde los vecinos se vieron afectados que no podían llegar a sus viviendas tras una jornada de trabajo.

Hermosillo cuenta la electrolinera más grande en Latinoamérica

Hermosillo está en la mira internacional y por suerte en esta ocasión por una buena razón, y nos referimos a las patrullas eléctricas que han llamado la atención de autoridades guatemaltecas que buscan información sobre su operación.

Además, ayer por la tarde el alcalde Antonio Astiazarán puso en operación la electrolinera más grande de Latinoamérica a fin de abastecer de energía eléctrica las más de 200 patrullas eléctricas con el consiguiente ahorro en el costo del suministro eléctrico, ya que ésta es abastecida en el 62 por ciento mediante paneles solares.

Obviamente ello repercutirá en un ahorro en el pago del recibo a la Comisión Federal de Electricidad, por un monto mensual de 150 mil pesos, esto es más de un millón de pesos anuales de ahorro.

Indiscutiblemente El Toño, como lo conocemos, no se ha quedado dormido en sus laureles y no ha parado en la búsqueda de soluciones, sobre todo aquello que permita ahorrar dinero para sacar adelante las múltiples carencias que heredó.

Por cierto, ayer me tocó “perderme” en mi ciudad, cuando andaba buscando un ejecutado en la Rinconada de la Cruz y no hallaba la dirección, pero me subí por un camino que quedó a medias por la calle Circunvalación, enfrente de los terrenos del Casino del Diablo, a un costado de donde la comunidad Yaqui hace sus celebraciones de Semana Santa.

El camino sinuoso, asfaltado, sin baches, termina abruptamente en lo alto del cerro y creo que son trabajos que dejó a medias la Sedatu durante el trienio anterior, que ojalá los retome el alcalde Antonio Astiazarán.

“Pausa” exgobernador Eduardo Bours su militancia en el tricolor

Como dice el refrán “éramos muchos y parió la abuela”, así anda el exinvencible Partido Revolucionario Institucional (PRI) con la pérdida o “pausa” de militancia, como anunció que lo hará el exgobernador Eduardo Bours Castelo, por no encontrar representatividad en ese instituto que lo llevó al poder y en el que ha militado gran parte de su vida.

Por ahí leí que había renunciado al tricolor, sin embargo, en la misiva enviada al todavía presidente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, el exmandatario estatal señala que pondrá en pausa su militancia por la falta de representatividad y dejará sus cargos en el Consejo Político Nacional y en el Estatal.

Correo electrónico [email protected]